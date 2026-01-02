Trực tiếp Hamburger vs Bayern Munich

Sau thất bại gây sốc ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Vincent Kompany quyết tâm không để tai nạn tương tự tiếp tục xảy ra tại Bundesliga.

Kane tiếp tục là điểm tựa của Bayern.

Vòng đấu thứ 19 Bundesliga chứng kiến cú sốc lớn, khi Bayern Munich thua trận đầu tiên tại Bundesliga 2025/26. Đội đánh bại gã khổng lồ xứ Bavaria chỉ là Augsburg, tập thể đang xếp cuối bảng (15/18).

Kết quả gây sốc trên là lời cảnh báo rõ ràng với thầy trò HLV Vincent Kompany. Bởi đơn giản, nó đập tan giấc mộng kết thúc mùa giải với vị thế bất bại của Bayern, bộc lộ những nhược điểm của họ khi phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Dù việc đánh rơi điểm số vẫn rất khó khiến Bayern đánh rơi chiếc đĩa bạc vô địch, HLV Kompany không thể chủ quan. Giữa tuần qua, Bayern dễ dàng đánh bại chủ nhà PSV Eindhoven 2-1 để khép lại giai đoạn phân hạng Champions League với thắng 7 trận và thua 1.

Phải hơn 1 tháng nữa, thầy trò HLV Kompany mới phải tiếp tục ra sân ở đấu trường châu lục. Đó là lý do hiện tại, Harry Kane cùng các đồng đội sẽ dốc toàn lực tại Bundesliga.

Xét về lý thuyết, Hamburger không phải đối thủ với nhà đương kim vô địch. Trong 10 lần chạm mặt gần nhất giữa đôi bên, đội chủ sân Volksparkstadion toàn thua.

11 lần đón tiếp Bayern gần đây, đội bóng thành Hamburg chỉ kiếm nổi 1 điểm. Lượt đi mùa này, sự chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên được thể hiện rõ nét qua chiến thắng đậm 5-0 nghiêng về "Hùm xám".

HLV Merlin Polzin cũng có quyền lo ngại khi đội bóng của ông không ghi được bàn thắng nào trong hai trận gần nhất. Hamburger cũng chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, trong đó họ hòa 3 trận, thủng lưới 7 bàn và giữ sạch lưới 2 trận.

Trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại Bundesliga mùa này, Bayern Munich mới chỉ đánh rơi điểm số đúng 1 lần. Đó là trận hòa 2-2 trên sân Union Berlin ở vòng 10. Rất khó để Hamburger cản Bayern lúc này.