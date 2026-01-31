Real Madrid và Bayern Munich tranh giành Dalot

Hai ông lớn châu Âu được cho là đã tiếp cận Manchester United để thăm dò khả năng chiêu mộ Diogo Dalot, trong bối cảnh cả Real Madrid lẫn Bayern Munich đều gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ phải.

Dalot đang thi đấu ổn dưới thời Carrick. Ảnh: Reuters.

Thị trường chuyển nhượng tháng 1 đang trôi về những ngày cuối khá yên ắng với Real Madrid và Bayern Munich, nhưng một kịch bản cạnh tranh quyết liệt cho mùa hè dần lộ diện. Theo nhà báo Ekrem Konur, hai CLB này đã liên hệ chính thức với Manchester United để hỏi về khả năng chuyển nhượng Diogo Dalot.

Dalot đang gây ấn tượng trong thời gian gần đây dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Phong độ ổn định của hậu vệ người Bồ Đào Nha khiến anh lọt vào tầm ngắm của các đội bóng đang thiếu giải pháp dài hạn bên cánh phải.

Tại Madrid, sự không hài lòng đang gia tăng liên quan tới tình trạng nhân sự ở hàng thủ. Theo các nguồn tin, Real gặp khó trong việc khai thác Trent Alexander-Arnold, người thường xuyên gặp chấn thương trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Điều đó buộc bộ phận tuyển trạch của Real phải mở rộng danh sách mục tiêu và Dalot được đánh giá là phương án toàn diện, vừa giàu thể lực, vừa có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Cả Real và Bayern đều cần một mẫu hậu vệ như Dalot. Ảnh: Reuters.

Bayern Munich cũng ở hoàn cảnh tương tự. Chấn thương của Josip Stanisic và Konrad Laimer khiến đội bóng Đức thiếu lựa chọn bên hành lang phải, trong khi Sacha Boey không còn nằm trong kế hoạch dài hạn và được liên hệ rời CLB. Vì vậy, Bayern chủ động tiếp cận MU để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Dalot.

Dù vậy, phía cầu thủ Bồ Đào Nha được cho là chưa sẵn sàng rời Old Trafford. Các nguồn tin cho biết Dalot muốn tiếp tục gắn bó với MU và tin tưởng vào định hướng phát triển của đội bóng, bất chấp sự quan tâm từ hai thế lực hàng đầu châu Âu.

Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ nội bộ giới chuyên môn. Cựu đội trưởng MU Gary Neville từng khẳng định việc bán Dalot sẽ là một sai lầm.

Theo Neville, hậu vệ người Bồ Đào Nha thường bị đánh giá khắt khe, nhưng thực tế là mẫu cầu thủ ổn định, giàu thể lực và đáng tin cậy, đặc biệt trong khâu phòng ngự cột xa và tranh chấp tay đôi.

Neville nhận xét Dalot không phải hậu vệ đẳng cấp thế giới, song lại là cầu thủ có thể mang lại màn trình diễn 7/10 mỗi tuần, điều mà không nhiều hậu vệ biên duy trì được trong môi trường áp lực như Premier League.

Trong bối cảnh Real Madrid và Bayern Munich đều cần gia cố hàng thủ, cuộc cạnh tranh xoay quanh Dalot nhiều khả năng sẽ nóng lên vào mùa hè. Tuy nhiên, với việc cầu thủ này vẫn đặt niềm tin vào Manchester United, đội chủ sân Old Trafford đang nắm giữ lợi thế quan trọng trong việc quyết định tương lai của hậu vệ 25 tuổi.