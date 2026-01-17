Tranh cãi ở derby Manchester

Pha vào bóng của Diogo Dalot trở thành tâm điểm chú ý khi hậu vệ của MU thoát án thẻ đỏ trong sự ngỡ ngàng của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn.

Pha bóng gây tranh cãi trong trận thắng của MU trước Man City.

Tình huống tranh cãi xảy ra ngay phút 11 trên sân Old Trafford. Trong nỗ lực tranh chấp, Dalot lao vào với chân giơ cao và có điểm chạm ở khu vực đầu gối của Jeremy Doku.

Trọng tài Anthony Taylor lập tức rút thẻ vàng. Song, quyết định này nhanh chóng bị đặt dấu hỏi khi VAR vào cuộc giữa làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Sau khi xem lại băng hình, VAR không đề nghị thay đổi án phạt. Trung tâm điều hành trọng tài Premier League sau đó giải thích rằng pha vào bóng của Dalot bị đánh giá là liều lĩnh, nhưng chỉ ở mức tiếp xúc sượt qua, không hội tụ yếu tố lực quá mức, tiêu chí then chốt để nâng mức xử phạt lên thẻ đỏ theo luật hiện hành.

Trong thông báo chính thức, Premier League khẳng định quyết định thẻ vàng là phù hợp, đồng thời nhấn mạnh Dalot chỉ tập trung vào bóng. Lập luận này cũng được các bình luận viên trên Sky Sports nhắc lại trong lúc tường thuật, coi đây là cơ sở quan trọng để VAR không can thiệp sâu hơn.

Tuy nhiên, quan điểm trên không làm dịu làn sóng chỉ trích. Cựu hậu vệ Gary Neville thẳng thắn phản đối, cho rằng chân trụ của Dalot được đưa lên quá cao, không thể chấp nhận được.

Theo Neville, Dalot nhắm đến bóng, nhưng Doku xử lý nhanh hơn, khiến pha vào bóng trở nên nguy hiểm và xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

Tối 17/1, MU đánh bại Man City 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Chiến thắng ngoạn mục giúp đội chủ sân Old Trafford tạm chen chân vào top 4. Trong khi đó, Man City đứng trước nguy cơ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trong cuộc đua vô địch.