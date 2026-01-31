Trực tiếp Leeds vs Arsenal

Arsenal sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân của Leeds United tại vòng 24 Premier League, diễn ra đêm 31/1.

Arsenal quyết tâm giành 3 điểm. Ảnh: Reuters.

Arsenal hành quân tới Yorkshire với không ít nỗi lo. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vừa trải qua chuỗi ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Premier League, một kết quả khiến những vết nứt đầu tiên xuất hiện trong tham vọng đăng quang của “Pháo thủ”.

Dù vẫn duy trì thành tích sân khách thuộc nhóm tốt nhất giải, Arsenal chỉ thắng 2 trong 6 chuyến xa nhà gần đây. Thất bại 2-3 ngay tại Emirates trước MU cuối tuần trước càng khiến áp lực đè nặng lên đội bóng Bắc London, nhất là khi các đối thủ bám đuổi như Manchester City hay Aston Villa đều giành trọn 3 điểm, qua đó thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm.

Vấn đề của Arsenal không mới: khả năng kiểm soát thế trận và tạo đột biến ở giai đoạn build-up tiếp tục gây thất vọng. Con số xG (bàn thắng kỳ vọng) từ các tình huống bóng sống chỉ ở mức 0,39 cho thấy một tập thể thi đấu chưa tương xứng với vị thế ứng viên vô địch.

Dù vậy, chiến thắng 3-2 trước Kairat tại Champions League hồi giữa tuần phần nào mang lại cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Arteta.

Arsenal chơi tốt ở cúp châu Âu. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Leeds United âm thầm tích lũy những điểm số quý giá cho mục tiêu trụ hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke, “The Whites” hiện đứng thứ 16 nhưng đã tạo ra khoảng cách 6 điểm so với nhóm “cầm đèn đỏ”.

Phong độ sân nhà chính là điểm tựa lớn nhất của Leeds, khi họ chỉ thua 2 trận tại Elland Road mùa này và đang bất bại 5 trận sân nhà gần nhất.

Dù vừa đánh rơi chiến thắng trước Everton, Leeds vẫn cho thấy sự khó chịu, đặc biệt trong hiệp một, điều Arsenal cần đặc biệt dè chừng. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về “Pháo thủ” với 6 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, trong đó có trận thắng đậm 5-0 ở Emirates. Tuy nhiên, Elland Road luôn được xem là “chảo lửa”, sẵn sàng thử thách bất kỳ ông lớn nào.

Với Arsenal, ba điểm là mệnh lệnh nếu họ không muốn cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

