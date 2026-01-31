Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MrBeast hài hước 'hối lộ' thủ môn cả vali tiền mặt để ghi bàn

  Thứ bảy, 31/1/2026 09:16 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Ở trận đấu từ thiện Match for Hope 2026, YouTuber nổi tiếng MrBeast thực hiện cú đá phạt đền vào lưới trống sau khi "đút lót" thủ môn bằng chiếc vali tiền mặt ngay trên sân.

Khoảnh khắc hài hước của MrBeast (áo đỏ).

Sự việc diễn ra trong cuộc đối đầu giữa Team Aboflah và Team Chunkz tại Qatar. Trận đấu mang tính giải trí cao, với 15 bàn thắng được ghi và kết thúc với tỷ số 8-7 nghiêng về Team Chunkz.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất lại đến ở phút 74, khi tỷ số đang là 7-5 cho Team Chunkz. Được trao cơ hội thực hiện quả phạt đền giúp Team Aboflah rút ngắn cách biệt, MrBeast bất ngờ ra hiệu về phía băng ghế dự bị. Ngay sau đó, một chiếc vali được mang ra sân. Trước sự ngỡ ngàng của khán giả, MrBeast mở vali, để lộ số tiền 10.000 USD và trao thẳng cho thủ môn đối phương, như một lời đề nghị rời khỏi khung thành.

Ban đầu, thủ môn cầm chiếc vali nhưng quay sang hỏi ý kiến khán giả. Trước những tiếng la ó, anh tỏ ra do dự và từng từ chối. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ của các cầu thủ, trong đó có cựu danh thủ Franck Ribery, thủ môn này cuối cùng rời khỏi khung gỗ. MrBeast sau đó dễ dàng sút bóng vào lưới trống trong sự ăn mừng cuồng nhiệt của Team Aboflah, còn người gác đền chỉ biết ôm đầu thất vọng.

Khoảnh khắc khó tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú, gọi đây là đỉnh cao hỗn loạn kiểu MrBeast, thậm chí ví von với những tình huống hài hước trong game.

Minh Nghi

