Thần đồng Arsenal đổi đời

Max Dowman, tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Arsenal, ký thỏa thuận tiền hợp đồng với câu lạc bộ để cải thiện đáng kể thu nhập.

Dowman là một trong những cầu thủ triển vọng nhất Arsenal.

Hôm 30/1, Arsenal công bố việc Dowman cam kết tương lai với câu lạc bộ. Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc thần đồng Arsenal ký hợp đồng chuyên nghiệp khi tròn 17 tuổi vào tháng 12, qua đó được tăng lương gấp hàng chục lần.

Theo The Times, Dowman hiện nhận lương thấp nhất trong bảng quỹ lương đội một Arsenal mùa này, với mức lương khiêm tốn chỉ 350 bảng mỗi tuần. Con số này kém xa người dẫn đầu Bukayo Saka với 345.000 bảng/tuần.

Chênh lệch gần 1.000 lần thu nhập giữa hai cầu thủ cho thấy sự khắt nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Dowman là một trong những cầu thủ triển vọng nhất Arsenal, nhưng chỉ nhận con số khiêm tốn do đang có hợp đồng thuộc học viện.

Điều này tương tự các tài năng trẻ khác tại Anh. Theo quy định tại Anh, các CLB không được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp cho đến khi cầu thủ đủ 17 tuổi, và phải có sự đồng ý bằng văn bản từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Dowman sẽ bước sang tuổi 17 vào tháng 12/2026, do đó, tài năng trẻ Arsenal sẽ có khoản thu nhập tương xứng với năng lực khi ký hợp đồng chuyên nghiệp cùng CLB chủ sân Emirates. Theo tiết lộ, Arsenal dự kiến trả cho Dowman mức lương không dưới 15.000 bảng/tuần, tăng gấp hơn 42 lần so với mức thu nhập cũ.

Ở tuổi 16, Dowman gây ấn tượng mạnh mẽ. Hồi tháng 8 năm ngoái, Dowman đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Đến tháng 11/2025, tài năng trẻ sinh năm 2009 tạo dấu ấn lịch sử tại Champions League khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại giải đấu này.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD