Tiền đạo MU còn 6 tháng để cứu sự nghiệp

Joshua Zirkzee được cho là không còn nhiều thời gian để chứng tỏ năng lực tại sân Old Trafford.

Zirkzee còn 6 tháng để cứu sự nghiệp.

Theo Daily Mail, tiền đạo người Hà Lan mong muốn tiếp tục gắn bó với MU ít nhất cho đến khi mùa giải khép lại. Trước đó, Zirkzee được liên hệ với khả năng trở lại Serie A, trong bối cảnh AS Roma bày tỏ sự quan tâm và theo dõi sát sao tình hình của anh tại Old Trafford. Tuy nhiên, chân sút 24 tuổi từ chối rời đi.

Thực tế, ban lãnh đạo MU không có ý định để Zirkzee ra đi ở thời điểm này. Truyền thông Anh tiết lộ “Quỷ đỏ” từ chối mọi đề nghị hỏi mượn hoặc mua đứt các cầu thủ trụ cột trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình cho giai đoạn quyết định của mùa giải. Dù vậy, Zirkzee cũng phải nỗ lực chứng tỏ mình nếu không muốn bị thanh lý vào mùa hè tới.

Về mặt chuyên môn, Zirkzee vừa trải qua thời gian ngồi ngoài do chấn thương và đã bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất. Dù vậy, tiền đạo này trở lại tập luyện trong tuần qua và nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Fulham tại Premier League vào ngày 1/2.

Zirkzee phải cải thiện phong độ. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về tương lai của Zirkzee, HLV tạm quyền Michael Carrick tỏ ra khá kín tiếng. Ông nhấn mạnh ưu tiên hiện tại chỉ là giúp học trò lấy lại thể trạng tốt nhất và hòa nhập trở lại với tập thể, đồng thời khẳng định bản thân mong muốn tiếp tục làm việc với tiền đạo người Hà Lan.

Gia nhập MU từ Bologna vào mùa hè năm 2024 với mức phí 36,5 triệu bảng, Zirkzee chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Anh mới chỉ ghi được hai bàn thắng tại Premier League trong vòng một năm qua, dù vẫn có những khoảnh khắc để lại dấu ấn, như ở các trận gặp Crystal Palace hay Wolves.

Đáng chú ý, MU lại thi đấu hiệu quả hơn trong những trận không sử dụng một trung phong cắm thực thụ, khi các phương án linh hoạt trên hàng công mang lại sự đột biến rõ rệt. Đây là điều không vui với cá nhân Zirkzee, buộc anh phải nỗ lực hơn khi được trao cơ hội.

