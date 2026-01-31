4 chiến thắng liên tiếp trong vòng vỏn vẹn 2 tuần lễ giúp Cristiano Ronaldo và Al Nassr khơi dậy niềm tin vô địch Saudi Pro League.

Rạng sáng 31/1, Al Nassr tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Saudi Pro League với chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Al Kholood thuộc khuôn khổ vòng 18 giải Saudi Pro League. Đội khách hoàn toàn áp đảo và Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp hai.

Với kết quả này, Al Nassr có chiến thắng thứ tư liên tiếp chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tuần lễ, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn ba điểm.

Chỉ mới hơn 2 tuần trước, sau khi thua Al Hilal 1-3 ở trận Siêu kinh điển của bóng đá Saudi Arabia, người ta ngỡ như Al Nassr hết cơ hội vô địch. Thất bại ở trận đấu được ví như chung kết khiến Al Nassr bị Al Hilal bỏ xa 7 điểm trong cuộc đua vô địch.

Sau khởi đầu thăng hoa, đoàn quân của HLV Jorge Jesus không thắng liền 4 trận và để đại kình địch vượt mặt. Siêu sao sinh năm 1985 khi đó để lại khoảnh khắc gây ám ảnh với nụ cười chua chát, bất lực.

Nhiều người tin rằng Al Nassr sẽ lại có thêm một mùa giải nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch quốc gia. Thế nhưng, bóng đá luôn cực kỳ khó đoán và trong bối cảnh Al Hilal hòa liên tiếp hai trận chỉ trong vòng 1 tuần qua, cơ hội trở lại với Al Nassr.

Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số giúp Al Nassr thắng 3-0 trên sân Al Kholood ở vòng 19 Saudi Pro League

Al Nassr trở lại mạch trận thăng hoa từ giữa tháng, ngay sau khi bị Al Hilal đánh bại. Họ thắng 4 vòng liên tiếp ở Saudi Pro League, giữ sạch lưới trong 2 trận, ghi tới 9 bàn. Ronaldo ghi 2 bàn trong chuỗi thắng kể trên, cho thấy phong độ sáng sủa trở lại.

Màn so tài trước Al Kholood là minh chứng rõ nét. Ronaldo xuất phát từ đầu trận, ghi bàn thắng mở tỷ số tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Cần nhớ rằng ở hiệp một, Al Kholood chơi hay và suýt khiến đội khách ôm hận.

Song, ngay đầu hiệp hai, bản lĩnh của Ronaldo lên tiếng đúng lúc, mở ra chiến thắng dễ dàng cho đội nhà. Cả trận trước Al Kholood, CR7 chạm bóng 25 lần, chuyền chính xác 83%, tạo ra một đường chuyền quyết định, qua người một lần và dứt điểm ba lần (hai lần trúng đích).

Chuyên trang Sofascore đánh giá anh 7,7 điểm, chỉ kém đồng đội Joao Felix (7,8 điểm), người tỏa sáng rực rỡ với hai pha kiến tạo trận này. Tại Saudi Pro League mùa này, Ronaldo có 17 bàn, xếp thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới, chỉ kém Ivan Toney của Al Ahli (18 bàn).

Cho dù chịu nhiều chỉ trích từ đầu mùa, Ronaldo rõ ràng vẫn biết cách vượt qua khó khăn để giúp Al Nassr trở lại. Đừng bao giờ đánh thấp siêu sao người Bồ Đào Nha, cho dù anh sắp bước sang tuổi 41 vào tháng tới.

