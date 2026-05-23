Thực khách Trung Quốc loét thực quản 8 cm vì ăn lẩu đang sôi

  Thứ bảy, 23/5/2026 07:31 (GMT+7)
Một thực khách Trung Quốc bị loét thực quản 8 cm sau khi ăn lẩu quá nhanh và nuốt thức ăn còn nóng. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương hệ tiêu hóa từ thói quen ăn đồ quá nóng.

Thực khách dùng bữa tại nhà hàng lẩu được cải tạo từ hầm trú ẩn giữa đợt cảnh báo nắng nóng đỏ ở Trùng Khánh, Trung Quốc, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Cô Vương, 42 tuổi, sống tại thành phố Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, được chẩn đoán loét thực quản sau khi nuốt vội thức ăn đang nóng. Cô cho biết "quá đói và mải trò chuyện" khi ăn lẩu cùng bạn bè vào một ngày thời tiết mát mẻ hồi tháng 3. Thay vì chờ thức ăn nguội bớt sau khi gắp từ nồi lẩu, cô nuốt ngay lập tức.

Ngay lúc đó, thực khách cảm thấy tức ngực nên uống nước đá để giảm khó chịu. Sau khi thấy đỡ hơn, cô không nghĩ tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến hôm sau, cô bị đau dữ dội khi nuốt, kể cả uống nước nên đến bệnh viện thăm khám.

Các bác sĩ chẩn đoán cô Vương bị loét thực quản dài 8 cm, tương đương gần 1/3 chiều dài thực quản người trưởng thành, vốn dao động khoảng 25-30 cm. Bác sĩ Wu Xiaoqing cho biết nhiều người lầm tưởng thực quản có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng cơ quan này chỉ có thể dung nạp thức ăn khoảng 50-60 độ C. Trong khi đó, thức ăn vừa lấy ra khỏi nồi lẩu có thể đạt 80-90 độ C.

Theo bác sĩ, lớp niêm mạc nhạy cảm trong miệng khiến người phụ nữ phản xạ nuốt nhanh thức ăn quá nóng, làm bỏng niêm mạc thực quản vốn cũng rất nhạy cảm.

Hình ảnh chụp nội soi cho thấy mức độ tổn thương thực quản cô Vương. Ảnh: Sina.

Ngoài ra, nhiều người Trung Quốc có thói quen uống nước lạnh khi ăn lẩu vì cho rằng có thể "trung hòa nhiệt". Tuy nhiên, bác sĩ Wu cảnh báo việc thay đổi nóng - lạnh đột ngột sẽ kích thích mạnh thực quản và gây tổn thương niêm mạc nghiêm trọng hơn.

Nếu loét thực quản được điều trị kịp thời, bệnh nhân thường có thể hồi phục hoàn toàn và không tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên, trong trường hợp vết loét tái phát nhiều lần, nguy cơ ung thư có thể xuất hiện.

Câu chuyện của cô Vương làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội về thói quen ăn uống. Tại Trung Quốc, nhiều người tin rằng ăn thức ăn càng nóng càng tốt cho sức khỏe và có thói quen uống nước nóng.

Lẩu là một trong những món ăn phổ biến nhất ở Trung Quốc, bất kể vùng miền. Trong đó, lẩu cay có nguồn gốc từ Trùng Khánh và Tứ Xuyên đặc biệt được ưa chuộng nhờ cảm giác cay nóng, tê và kích thích vị giác.

Thịt bò và rau củ bao quanh nồi lẩu cay tại một nhà hàng lẩu kiểu Tứ Xuyên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Trung Quốc hiện chiếm khoảng 40% số ca ung thư thực quản trên thế giới và thói quen ăn đồ quá nóng được cho là một trong những nguyên nhân quan trọng. Chỉ trong những năm gần đây, nhiều người mới bắt đầu nhận thức rằng thức ăn không phải "càng nóng càng tốt".

Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng xếp các loại đồ uống trên 65 độ C vào nhóm "có thể gây ung thư cho người".

"Một số người thực sự thích ăn đồ nóng vì thấy ngon hơn. Tôi từng ăn đậu phụ quá nóng, bị bỏng vòm miệng và đau nhiều ngày", một người dùng mạng bình luận.

"Chúng ta nên thay đổi suy nghĩ cũ rằng thức ăn phải ăn thật nóng mới ngon", một người khác viết.

Đan Châu

