Khỉ nhện ở Trung Quốc thành 'hiện tượng' sau màn giật tóc nhân viên

Khoảnh khắc khỉ nhện và nhân viên sở thú "giật tóc nhau" gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ video.

Sau video "giật tóc" nhân viên chăm sóc gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, khỉ nhện Đậu Đậu tại Vườn thú Hoang dã Thượng Hải nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ tính cách hoạt bát, thích tương tác với du khách.

Đoạn video lan truyền ghi lại cảnh con khỉ kéo tóc một nhân viên chăm sóc, trong khi người này cũng nhẹ nhàng "kéo lại" phần đầu của nó. Biểu cảm giống nhau của cả hai khiến dân mạng thích thú, gọi đây là "bộ ảnh đại diện cặp đôi đẹp nhất năm 2026", theo Sohu.

Theo truyền thông Trung Quốc, video đã thu hút hơn 2 triệu lượt thích cùng hơn 110.000 bình luận. Nhiều người cho biết họ "cười không ngừng" trước màn tương tác giữa người và khỉ. Theo tài khoản chính thức của vườn thú, Đậu Đậu là khỉ nhện tay đen hơn 4 tuổi, được nhân viên gọi vui là "khỉ siêu hướng ngoại" hoặc "khỉ E" - cách nói chỉ những người có tính cách hướng ngoại trong tiếng lóng Trung Quốc.

Khác với nhiều con khỉ thường tránh tiếp xúc với người, Đậu Đậu lại chủ động tới gần du khách, thích nắm tay, leo lên vai người và chơi trò đu dây cùng khách tham quan. Con vật còn nổi tiếng với kiểu tóc mái dựng lộn xộn đặc trưng, nó thường vuốt tóc để "khoe mái đầu dày". Ngoài thích tương tác với du khách, Đậu Đậu còn thường leo trèo khắp nơi, từ thân cây, xe đẩy, xe cắm trại tới vai của nhân viên và khách tham quan.

Đậu Đậu tinh nghịch trêu đùa với nhân viên chăm sóc và du khách. Ảnh: Vườn thú cung cấp.

Nhân viên xuất hiện trong video được gọi là "anh Dai", người thường chăm sóc khỉ vàng tên Pudding và đôi khi dẫn Đậu Đậu đi dạo. Anh là người khá ít nói, song được khỉ nhện đặc biệt yêu thích. Nó thường xuyên giật mũ, kéo tóc người chăm sóc và thích trêu mọi người xung quanh, nắm tay nhân viên vườn thú đi dạo.

Nhân viên chăm sóc cho biết Pudding ăn uống chậm rãi, trong khi Đậu Đậu thường nhanh tay cướp thức ăn. Anh nhiều lần phải giành lại đồ ăn trả cho Pudding. Do đó, Đậu Đậu dường như "ghim chuyện" với anh, thường xuyên kéo mũ, vò tóc để "trả đũa". Nhắc về video kéo tóc gây sốt, anh cười nói: "Chúng tôi chỉ đang đùa vui thôi".

Truyền thông Trung Quốc cho biết Đậu Đậu hiện là "động vật nổi tiếng trên mạng" của công viên. Đây cũng là khỉ nhện duy nhất tại sở thú được đưa ra ngoài hoạt động tự do và tham gia đón khách vào cuối tuần. Con vật có 3 khung giờ tương tác với du khách mỗi ngày tại khu đi bộ gần nhà hàng hổ, gồm 11h15, 13h và 15h10.

Sự nổi tiếng của Đậu Đậu cũng kéo theo nhiều sản phẩm lưu niệm riêng như móc khóa thú bông, sticker, sổ tay, bịt mắt ngủ hay giá đỡ điện thoại lấy cảm hứng từ kiểu tóc đặc trưng của con vật.

