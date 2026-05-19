Quán cà phê của Thái Công giờ ra sao?

Không còn gây chú ý trên MXH, quán cà phê của Thái Công vẫn hoạt động, hướng đến tệp khách riêng thích trải nghiệm sang trọng. Tuy nhiên đã có thay đổi về mức giá trong thực đơn.

Quách Thái Công là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 19/5, toàn bộ bài đăng trên trang Facebook có 316.000 người theo dõi của Quách Thái Công bất ngờ bị xóa/ẩn. Cùng lúc, kênh TikTok Thái Công TV có 2,1 triệu người theo dõi, thu hút hơn 42 triệu lượt thích cũng không còn hiển thị nội dung. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì nhà thiết kế thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống trên MXH.

Song song đó, hình ảnh về Thái Công Café - quán từng tạo nên "cơn sốt" với ly trà vải 160.000 đồng - cũng cập nhật thưa thớt trên fanpage chính thức.

Hiện quán cà phê vẫn hoạt động ở Thái Công Flagship Store trên đường Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM). Quầy pha chế và khu vực ngồi chủ yếu ở tầng trệt. Tầng một là showroom (trưng bày) kết hợp một ít chỗ ngồi. Tình trạng đông đúc như thời gian đầu khai trương và thời điểm rộ "trend" trà vải không còn.

Không gian mới nhất (ảnh trái) và năm 2024 (ảnh phải) không có nhiều thay đổi. Ảnh: THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN, Linh Huỳnh.

Đáng chú ý, mức giá một số món trong thực đơn đã thay đổi so với năm 2025. Các loại đồ uống có cà phê (espresso, cold brew, cappuccino, cà phê đen đá, cà phê muối...) giảm từ 117.000-175.000 đồng xuống còn 95.000-130.000 đồng. Nước ép giảm từ khoảng 130.000 đồng xuống còn 110.000 đồng.

Trước đó, quán từng gây tranh cãi vì không món nào có giá dưới 100.000 đồng, đắt hơn cả những cửa hàng cà phê cao cấp. Vì vậy, Thái Công cho rằng sau khi giảm giá, thực đơn thấp hơn nhiều nơi khác, nhưng trải nghiệm phải tự thực khách cảm nhận mới thấy sự khác biệt.

Từ tháng 3/2023, khi nhà thiết kế dời trụ sở chính và ra mắt Thái Công Flagship Store, quán cà phê bắt đầu đón khách. Trải nghiệm được chú trọng cả ở hương vị và không gian.

Không gian mang đậm phong cách châu Âu với tone màu chủ đạo nâu gỗ và xanh lá. Từng món đồ trang trí xa xỉ, ghế bọc nhung, ánh sáng, mùi hương… đều được chọn lựa tỉ mỉ bởi Thái Công. Cà phê tại đây pha chế từ loại nhập khẩu Italy, đồ uống được phục vụ trong ly pha lê hoặc tách sứ của Đức.

Bánh ngọt được phục vụ kèm đồ uống. Ảnh: THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà thiết kế cho biết ngoài đồ uống, các giá trị vô hình như không gian, nội thất, âm nhạc, ly/tách cũng được đầu tư, nhằm nâng tầm giá trị sản phẩm. Cửa hàng cà phê của ông hướng đến cà phê phong cách sống (lifestyle) - xu hướng được các thương hiệu cao cấp nắm bắt để tạo sự kết nối với thực khách, biến nhà hàng thành nơi quy tụ người sành ăn sành uống.

"Tôi tạo không gian cho chính mình, cho những người yêu phong cách của Thái Công, cho thực khách muốn trải nghiệm đồ uống trong không gian mới mẻ, gần gũi và sang trọng. Giá trị sản phẩm do mỗi người tự quyết định, khẩu vị cũng thế. Tôi tìm hạnh phúc và mang đến sự tích cực bằng tư duy", Thái Công cho hay.