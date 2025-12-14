Thủ tướng thúc tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tăng nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nối sân bay Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ, thăm hỏi và động viên các lực lượng đang thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng một số tuyến cao tốc, trục giao thông kết nối sân bay.

Thủ tướng nhấn mạnh ngày 19/12 tới đây, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên và chính thức khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Do đó, các đơn vị cần huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án để đưa vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả các tuyến giao thông.

Đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng của 5 hộ dân còn lại.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu phải tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công để hoàn thành dự án thành phần 1, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

Với dự án thành phần 3 đi qua địa bàn TP.HCM, Thủ tướng giao UBND TP.HCM chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy mạnh việc hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa dự án vào khai thác đồng bộ theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng được yêu cầu chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 cùng các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm nay. Đồng thời, tuân thủ nghiêm thiết kế kỹ thuật, yêu cầu mỹ thuật theo quy định pháp luật, bảo đảm an toàn khi đưa công trình vào sử dụng.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối sân bay Long Thành có tổng chiều dài khoảng 53,7 km, tổng mức đầu tư điều chỉnh 21.551 tỷ đồng , được chia thành 3 dự án thành phần.

Đến nay, dự án thành phần 3 dài 19,5 km qua địa bàn TP.HCM đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4. Dự án thành phần 1 dài 16 km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đạt khoảng 61% sản lượng xây lắp. Dự án thành phần 2 dài 18,2 km, cũng qua tỉnh Đồng Nai, đã đạt khoảng 72% sản lượng, các đơn vị đang phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến chính vào dịp 19/12 và đưa dự án vào khai thác trong năm nay.

Trong khi đó, hai tuyến giao thông kết nối số 1 (T1) và số 2 (T2) phục vụ kết nối sân bay Long Thành, với tổng chiều dài 7,8 km, đến nay đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng thi công.