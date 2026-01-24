Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Italy đề cử trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

  • Thứ bảy, 24/1/2026 09:17 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà sẵn sàng đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu ông góp phần chấm dứt xung đột Ukraine và mang lại hòa bình bền vững.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu trong Diễn đàn doanh nghiệp Italy-Đức tại Italy ngày 23/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 23/1, bà Meloni cho biết: “Tôi hy vọng sẽ có một ngày chúng ta có thể trao giải Nobel Hòa bình cho ông Donald Trump”, AFP đưa tin.

Theo Thủ tướng Italy, nếu Tổng thống Mỹ có thể giúp đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine, bà tin rằng việc đề cử ông cho giải thưởng danh giá này là hoàn toàn xứng đáng.

Bà Meloni được đánh giá là có mối quan hệ tốt với ông Trump, người từng nhiều lần công khai bày tỏ sự thất vọng vì chưa từng được trao giải Nobel Hòa bình.

Trong thông điệp gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, công bố ngày 19/1, ông Trump cho rằng việc không giành được Nobel Hòa bình khiến ông “không còn cảm thấy bắt buộc phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa”.

Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ ký văn kiện thành lập Hội đồng Hòa bình. Ban đầu, cơ quan này được lập ra nhằm giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và tiến trình tái thiết dải đất này, song ông Trump cho biết hội đồng có thể sớm đóng vai trò trung gian hòa giải các xung đột trên phạm vi toàn cầu.

Italy nằm trong số các quốc gia được mời tham gia Hội đồng Hòa bình. Tuy nhiên, Thủ tướng Meloni cho hay bà đã trao đổi với ông Trump về những vướng mắc hiến pháp của Italy. Theo truyền thông, hiến pháp nước này không cho phép tham gia một tổ chức quốc tế do một lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.

Trong cơ cấu hiện nay, ông Trump giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Hòa bình, đồng thời là đại diện của Mỹ và Chủ tịch ban điều hành.

Thủ tướng Meloni cho biết bà đã đề nghị Tổng thống Trump xem xét điều chỉnh khuôn khổ hoạt động của hội đồng để phù hợp hơn với yêu cầu của Italy cũng như các quốc gia châu Âu khác. “Chúng ta cần nỗ lực để tìm ra giải pháp. Sự tham gia của những nước như chúng tôi có thể tạo ra khác biệt”, bà nhấn mạnh.

Phương Linh

