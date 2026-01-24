Đại sứ các nước đánh giá cao tầm nhìn phát triển của Việt Nam

Đại sứ của nhiều quốc gia tại Việt Nam đồng loạt chúc mừng Đại hội XIV thành công tốt đẹp và bày tỏ tin tưởng vào định hướng phát triển mới, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tầm nhìn chiến lược và vai trò quốc tế mới của Việt Nam.

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, Đại sứ các nước tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đồng thời khẳng định sự kiện thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, năng lượng phát triển và tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Đại sứ Hàn Quốc: Cảm nhận sâu sắc tinh thần đồng thuận dân tộc

Chia sẻ với Tri Thức - Znews khi được trực tiếp tham dự Lễ khai mạc Đại hội XIV, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam cho biết ông đã cảm nhận sâu sắc nguồn năng lượng thống nhất của toàn thể đất nước và con người Việt Nam trong dịp trọng đại này.

“Đây một tinh thần được hun đúc từ những thành tựu của hơn 40 năm đổi mới và mở cửa, hướng tới khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới”, Đại sứ Choi Young Sam nhận định.

Theo ông, Việt Nam đang bước vào một chặng đường mới với mục tiêu vươn lên mạnh mẽ hơn, dựa trên nền tảng phát triển đã được tích lũy trong nhiều thập niên qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam ngày 5/6/2025. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng khi Đại hội, dù thảo luận nhiều nội dung quan trọng như công tác nhân sự cấp cao và các định hướng chính sách lớn, vẫn kết thúc chỉ sau 5 ngày làm việc. Điều này, theo ông, cho thấy mức độ đồng thuận cao trong xã hội, cũng như cách thức vận hành nhịp nhàng, kỷ cương của hệ thống chính trị Việt Nam khi cùng hướng tới một mục tiêu chung.

Đánh giá về triển vọng phát triển sau Đại hội XIV, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ sự tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết và nguồn năng lượng được thể hiện tại Đại hội sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Thông qua các chuyến thăm và làm việc tại nhiều khu công nghiệp cũng như các địa phương trong thời gian gần đây, ông cho biết có thể cảm nhận rõ những chuyển biến mạnh mẽ đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực.

Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì được sự tự tin và quyết tâm như hiện nay, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà Việt Nam đề ra sẽ có thể đạt được Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công tốt đẹp, Đại sứ Choi Young Sam đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội trong việc mở ra một hành trình phát triển mới cho đất nước.

Về quan hệ song phương, Đại sứ khẳng định Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian qua đã xây dựng được mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện dựa trên nền tảng tin cậy vững chắc, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

“Định hướng phát triển tương lai của Việt Nam được thể hiện qua Đại hội lần này có sự tiếp nối rõ ràng với dòng chảy hợp tác mà hai nước đã cùng vun đắp trong thời gian qua”, Đại sứ nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Choi Young Sam cho biết Hàn Quốc mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác hướng tới tương lai trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng cũng như đào tạo và giao lưu nguồn nhân lực.

Đại sứ Ba Lan: Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, tự tin vào đời sống quốc tế

Trong khi đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek cho biết bà đến Việt Nam cách đây hơn một năm và có cơ hội theo dõi toàn bộ quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIV.

“Đây là một giai đoạn hết sức sôi động, được đánh dấu bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể chế, các cuộc thảo luận chính sách quan trọng và một tinh thần định hướng phát triển quốc gia rất rõ nét”, Đại sứ Ba Lan chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo nhận định của Đại sứ Joanna Skoczek, các định hướng lớn, quyết sách và kế hoạch phát triển được thông qua tại Đại hội XIV mang tính tham vọng nhưng rất ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh môi trường quốc tế và khu vực đang chứng kiến nhiều thay đổi về chính trị và an ninh.

Dựa trên những gì tôi chứng kiến trong suốt một năm qua, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek

Điểm đáng chú ý là bên cạnh việc xác lập mục tiêu chiến lược, Việt Nam đã xác định rõ các chương trình hành động cụ thể, đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Nhìn về giai đoạn phát triển tiếp theo, Đại sứ đánh giá cao triển vọng của Việt Nam. Theo bà, Việt Nam đang bước vào một “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với khát vọng đạt được tăng trưởng nhanh hơn, đồng thời nâng cao chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng trong những thập niên tới.

Đại sứ cho rằng có ba yếu tố then chốt sẽ tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới này. Trước hết là sự ổn định chính trị đi đôi với khả năng thích ứng linh hoạt, cho phép Việt Nam ứng phó hiệu quả trước những bất định và thách thức toàn cầu. Thứ hai là sự nhấn mạnh ngày càng rõ nét vào phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - những động lực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai.

Thứ ba là sự tham gia ngày càng chủ động, tự tin của Việt Nam vào đời sống quốc tế, thể hiện qua đường lối đối ngoại tích cực và vai trò ngày càng nổi bật trong các cơ chế hợp tác đa phương.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek. Ảnh: Đại sứ quán Ba Lan.

Đại sứ Joanna Skoczek cũng nhấn mạnh rằng vị thế của Việt Nam được củng cố không chỉ nhờ tăng trưởng kinh tế, mà còn bởi khả năng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm gắn kết xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà cho rằng đây là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam từng bước khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực và trên trường quốc tế.

Từ góc nhìn của Ba Lan, Việt Nam không chỉ là một nền kinh tế năng động, mà còn là một quốc gia sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Chúc Việt Nam tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu đã được Đại hội đề ra, bởi tinh thần đoàn kết ấy từ lâu đã là một trong những sức mạnh lớn nhất của dân tộc Việt Nam Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, Đại sứ Ba Lan đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Đại sứ bày tỏ kỳ vọng rằng những quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ mở đường cho các chính sách mang tầm nhìn dài hạn, hiệu quả, đồng thời Việt Nam sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi một tập thể lãnh đạo đủ năng lực để đưa đất nước vượt qua thách thức và nắm bắt các cơ hội trong giai đoạn mới.

Về quan hệ song phương, Đại sứ khẳng định Ba Lan cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh và giao lưu nhân dân. Trên cơ sở những gì chứng kiến về sự năng động và tiềm năng phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, bà tin tưởng rằng quan hệ đối tác giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng.

“Những bước đi thực chất nhằm thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước, trong đó có việc miễn thị thực cho công dân Ba Lan với mọi mục đích, sẽ góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác này”, bà nhấn mạnh.

Đại sứ Pháp tin tưởng vào “sự thịnh vượng của Việt Nam”

Đánh giá về tầm quan trọng của Đại hội XIV, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng Đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa bản lề đối với Việt Nam, cả trên phương diện trong nước lẫn quốc tế.

Theo ông, Đại hội XIV được tổ chức vào cuối một tiến trình chính trị được chuẩn bị rất chặt chẽ, gắn liền với việc Việt Nam đẩy nhanh cải cách kinh tế và hành chính. Ông nhấn mạnh rằng trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, quản trị kinh tế và chính sách công.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet trả lời báo chí ngày 23/1. Ảnh: Việt Linh.

Đại sứ kỳ vọng những định hướng được xác lập tại Đại hội XIV sẽ tạo động lực quan trọng giúp Việt Nam tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế.

“Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho năm 2030 và 2045, liên kết phát triển kinh tế và xã hội, chuyển đổi xanh và kinh tế số. Quỹ đạo này thúc đẩy vai trò khu vực và quốc tế mà Việt Nam chủ trương nắm bắt đầy đủ để có sự ổn định lớn hơn”, Đại sứ cho biết.

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Pháp và Việt Nam sẽ cùng chia sẻ cam kết đối với các nguyên tắc cốt lõi như tin cậy và tôn trọng đối tác, bảo vệ chủ quyền quốc gia, cũng như duy trì chủ nghĩa đa phương để tìm ra các giải pháp tập thể cho các vấn đề sống còn của thế giới.

Trên tinh thần Đối tác Chiến lược Toàn diện, Pháp khẳng định chủ trương tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam bằng những cách tiếp cận cụ thể, nhất quán với truyền thống hợp tác hơn 40 năm qua.

Các ưu tiên hợp tác bao gồm hỗ trợ cải cách, tài trợ các dự án mang tính cấu trúc và xây dựng các mối quan hệ đối tác lâu dài trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam.

Tham vọng trong mục tiêu, có cấu trúc trong cải cách và mở cửa trong hội nhập Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Đánh giá triển vọng của Việt Nam trong 5-10 năm tới, Đại sứ Pháp khái quát bằng ba tính từ: “tham vọng, có cấu trúc và mở cửa”.

“Đầu tiên là từ “tham vọng”, bởi vì Việt Nam đặt ra những mục tiêu cao và cam kết nâng cấp nền kinh tế. “Cấu trúc”, bởi vì các cải cách được thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của nhà nước và tôn trọng các cam kết quốc tế. Và “mở cửa”, bởi vì Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác và tích cực tham gia trên trường quốc tế”, Đại sứ chia sẻ.

Nhân dịp Đại hội XIV thành công và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Pháp bày tỏ tin tưởng vào “sự thành công và thịnh vượng của Việt Nam”, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng hợp tác để “biến các ưu tiên của Việt Nam thành những thành tựu cụ thể, trên tinh thần tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và quan hệ đối tác lâu dài”.