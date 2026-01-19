Ông Trump 'thù dai' với Na Uy

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ hai, 19/1/2026 16:52 (GMT+7)
Việc không được trao giải Nobel Hòa bình khiến ông Trump tự thấy mình “không có nghĩa vụ chỉ nghĩ về hòa bình” cho thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi rời Nhà Trắng để tới Florida ngày 16/1. Ảnh: Reuters.

Cuối tuần qua, ông Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, thư có đoạn viết: “Xét việc đất nước của ông đã quyết định không trao cho tôi Giải Nobel Hòa bình vì đã có công chấm dứt 8 cuộc chiến, tôi không còn cảm thấy mình có nghĩa vụ chỉ nghĩ về hòa bình”.

“Dù việc nghĩ đến hòa bình vẫn sẽ là chủ đạo, nhưng giờ đây tôi cũng có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp và phù hợp với Mỹ”, ông Trump viết thêm trong thư.

Sau đó, ông tiếp tục gia tăng sức ép khi đề cập đến vấn đề Greenland: “Đan Mạch không thể bảo vệ vùng lãnh thổ này trước Nga hay Trung Quốc, vậy tại sao họ lại có quyền sở hữu nó? Không có tài liệu nào được viết ra cả, chỉ là một con tàu cập bến ở đó từ hàng trăm năm trước, nhưng chúng tôi cũng từng có tàu cập bến ở đó.

Tôi đã làm nhiều điều cho NATO hơn bất kỳ ai khác, kể từ khi tổ chức này được thành lập, và giờ NATO nên làm điều gì đó cho nước Mỹ. Thế giới sẽ không an toàn nếu Mỹ không có quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối đối với Greenland. Xin cảm ơn!”.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere trong cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, năm 2022. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Na Uy xác nhận tính xác thực của lá thư này với giới truyền thông, đồng thời cho biết thư được gửi để hồi đáp lại thông điệp của Thủ tướng Stoere và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gửi tới ông Trump để phản đối kế hoạch áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu.

“Chúng tôi đã nhấn mạnh với Tổng thống Trump về sự cần thiết phải hạ nhiệt các phát ngôn và đề nghị một cuộc điện đàm giữa ông Trump, ông Stubb và tôi”, Thủ tướng Stoere nói với báo VG.

Thủ tướng Na Uy cho hay “phản hồi từ ông Trump đến ngay sau khi chúng tôi gửi thông điệp đi”, sau đó, Tổng thống Mỹ đã chia sẻ lá thư này với đại diện của các quốc gia NATO.

Ông Stoere tái khẳng định với báo giới Na Uy về sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, đồng thời nhấn mạnh giới chức Na Uy không tham gia vào quy trình trao Giải Nobel Hòa bình.

Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang đưa ra phản ứng ngày càng cứng rắn trước các đe dọa của Tổng thống Trump nhằm gây áp lực trong vấn đề Greenland.

Phó thủ tướng Đức Lars Klingbeil sáng 19/1 tuyên bố châu Âu không chấp nhận bị đối xử theo kiểu “tống tiền”, đồng thời khẳng định EU sẽ có “phản ứng thống nhất và rõ ràng”. “Chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả cùng với các đối tác châu Âu”, ông Klingbeil nói.

Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng trong nhóm G7 để thảo luận về những phát ngôn mới nhất của ông Trump, đồng thời tái khẳng định Pháp “hoàn toàn ủng hộ Greenland và Đan Mạch”.

“Hành vi theo kiểu “tống tiền” giữa các đối tác, đồng minh với nhau rõ ràng là không thể chấp nhận được”, ông Lescure nhấn mạnh.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

An Hòa

