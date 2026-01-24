Barron Trump vướng vào vụ kiện của bạn gái vì ghen tuông

Một vụ án tại Anh thu hút chú ý khi bị cáo bị cho là tấn công và cưỡng hiếp bạn gái cũ sau cơn ghen liên quan đến cuộc gọi FaceTime với Barron Trump, con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông tin được trình bày trước tòa ngày 22/1, bị cáo Matvei Rumianstev, công dân Nga 22 tuổi, bị buộc tội đã tấn công và cưỡng hiếp bạn gái cũ sau khi ghen tuông vì cô gọi Barron Trump là “sweetheart” trong một cuộc gọi video, theo New York Post.

Công tố viên cho biết vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 18/1 năm ngoái, khi Rumianstev phát hiện cuộc gọi FaceTime từ Barron Trump hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Matvei Rumianstev, người hiện đang bị xét xử tại Anh về cáo buộc hành hung, đã phủ nhận việc đánh đập và tấn công tình dục bạn gái cũ vì tức giận về tình bạn của cô ấy với con trai út của Tổng thống Trump. Ảnh: New York Post.

Theo cáo trạng, Rumianstev đã “nổi cơn thịnh nộ” khi thấy cuộc gọi và cho rằng mối quan hệ bạn bè đường dài giữa bạn gái và con trai Tổng thống Mỹ đã vượt quá giới hạn. Công tố viên cho biết sau khi người phụ nữ nghe điện thoại, Rumianstev bị cáo buộc đã tấn công và cưỡng hiếp cô. Sau đó, bị cáo còn nhắn tin cho nạn nhân với nội dung: “Em bắt đầu gọi cậu ta là sweetheart, lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu”.

Tuy nhiên, tại tòa, Rumianstev phủ nhận việc ra tay vì cơn ghen. Anh ta thừa nhận có “ghen tuông ở mức độ nhất định”, song cho rằng mình không mất kiểm soát và không tấn công bạn gái vì mối quan hệ của cô với Barron Trump.

Rumianstev khai rằng anh ta đã tự ý trả lời cuộc gọi FaceTime từ Barron Trump với mục đích “giảm căng thẳng” trong lúc cả hai đang tranh cãi và có sử dụng rượu. “Tôi không rõ vì sao mình làm vậy, có lẽ tôi nghĩ cô ấy sẽ nhận ra hành vi của mình là không phù hợp, đặc biệt là trước mặt Barron Trump”, bị cáo nói trước tòa.

Trong khi đó, theo lời khai trước đó của nạn nhân, chính sự can thiệp của Barron Trump đã giúp cứu mạng cô. Khi chứng kiến cuộc xô xát qua màn hình, Barron được cho là đã lập tức gọi cảnh sát Anh để báo động về tình huống nguy hiểm.

Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa rõ Barron Trump và người phụ nữ quen nhau từ khi nào, song theo hồ sơ vụ án, hai người gặp nhau qua mạng và duy trì mối quan hệ bạn bè từ xa. Rumianstev cho biết anh ta đã quen với việc bạn gái thường xuyên nhận các cuộc gọi, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng vì cho rằng cô “đang dẫn dắt Barron Trump đi quá giới hạn”.

“Tôi đang bị khắc họa như một kẻ ghen tuông mất kiểm soát. Tôi chỉ muốn nói rằng hành động của cô ấy với Barron là không đúng mực và không công bằng”, Rumianstev biện hộ.

Bị cáo hiện không nhận tội đối với toàn bộ các cáo buộc hành hung và hiếp dâm. Nhà Trắng đến nay chưa đưa ra bình luận về việc Barron Trump liên quan đến vụ án đang được xét xử tại Anh.