Ông Trump liên tục nói với Ronaldo về cậu út Barron

Nhà Trắng vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bước đi vừa trò chuyện vui vẻ bên danh thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón danh thủ Ronaldo và hôn thê của anh tại Nhà Trắng ngày 18/11. Ảnh: White House.

Cùng xuất hiện trong đoạn video được ghi lại trong ngày 18/11 còn có vị hôn thê của Ronaldo - Georgina Rodriguez.

Nhà Trắng giới thiệu đoạn video bằng phong cách “mật mã”: “2 GOAT. CR7 x 45/47”, với hàm ý rằng xuất hiện trong video là hai nhân vật vĩ đại nhất mọi thời đại (Greatest Of All Time), một người là Cristiano Ronaldo mang áo đấu số 7 huyền thoại, một người là Tổng thống thứ 45 và 47 của nước Mỹ.

Khi gặp gỡ danh thủ nổi tiếng thế giới, ông Trump đã liên tục nhắc nhớ về “cậu út” Barron Trump, người con trai đam mê bóng đá của ông. Theo chuyên gia đọc khẩu hình người Anh NJ Hickling, trong đoạn video do Nhà Trắng đăng tải, ông Trump tiết lộ với Ronaldo về khả năng chơi bóng của cậu con trai 19 tuổi.

“Nó chẳng đá mấy. Thật đáng tiếc. Môn thể thao này tuyệt vời mà. Cậu biết đấy, muốn là cầu thủ giỏi phải tập luyện rất nhiều”, chuyên gia Hickling phán đoán về điều ông Trump nói với danh thủ 40 tuổi.

Việc Ronaldo bật cười sảng khoái khiến giới chuyên gia thể thao nhận định danh thủ hiểu Tổng thống Mỹ đang gián tiếp khen anh. Ronaldo vốn nổi tiếng là cầu thủ có cường độ luyện tập đáng nể, anh cầu toàn và kỹ lưỡng trong việc tập luyện. Đây được xem là bí quyết giúp Ronaldo vượt qua các vấn đề tuổi tác để giữ vững phong độ.

Tại quốc yến sang trọng tổ chức cùng ngày để chào đón Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman sang thăm Mỹ, ông Trump tiếp tục nhắc nhớ đến “cậu út” Barron khi nói về sự xuất hiện của Ronaldo tại buổi tiệc. Qua đó, ông Trump tạo nên một tình huống hài hước nhẹ nhàng.

“Trong căn phòng này toàn là những doanh nhân và vận động viên hàng đầu thế giới. Con trai tôi là fan lớn của Ronaldo. Barron phải được gặp cậu ấy, tôi nghĩ thằng bé từ nay sẽ phải nể cha nó thêm một chút, bởi tôi chính là người giới thiệu để hai bên làm quen với nhau”, ông Trump nói tại bữa tiệc.

Về phần Ronaldo, sau sự kiện, anh đăng ảnh chụp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Mỹ, đồng thời gửi lời cảm ơn vì ông đã đón tiếp anh và hôn thê rất ấm áp.

Trên Instagram, Ronaldo viết: “Cảm ơn ngài Tổng thống vì lời mời và sự chào đón nồng nhiệt mà ngài và Đệ nhất phu nhân đã dành cho tôi và vợ tương lai của tôi. Ai cũng có điều ý nghĩa để cống hiến, và tôi sẵn sàng làm phần của mình để truyền cảm hứng cho thế hệ mới xây dựng tương lai với lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm vì một nền hòa bình bền vững”.

Tổng thống Trump bắt tay Ronald trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ảnh: White House.

Trước buổi gặp gỡ tại Nhà Trắng, Ronaldo đã nhiều lần gửi thông điệp thiện chí đến ông Trump. Tháng 7 vừa qua, ông Trump được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tặng chiếc áo đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha, trên đó có chữ ký của Ronaldo, kèm dòng nhắn gửi viết tay: “Gửi đến Tổng thống Donald Trump tinh thần thể thao vì hòa bình”.

Ngay tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn, Ronaldo cũng công khai bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Mỹ: “Ông ấy là người có thể giúp thay đổi thế giới. Một trong những nhân vật quan trọng nhất chính là Tổng thống Mỹ.

Tôi rất muốn gặp ông ấy để trò chuyện, ở Saudi Arabia hay tại Mỹ đều được. Tôi biết ông ấy từng đến Saudi Arabia và gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội gặp ông ấy vì ông ấy là người có thể tạo nên những điều lớn lao, tôi thích những người như vậy”.

Về “cậu út” Barron Trump, thời gian gần đây Barron sống rất kín tiếng. Việc Barron đam mê bóng đá là điều công chúng đã biết từ lâu. Năm 11 tuổi, Barron từng nằm trong danh sách học viên của câu lạc bộ bóng đá D.C. United (Mỹ). Tuy nhiên, cậu không theo con đường thi đấu chuyên nghiệp. Ông Trump từng nhận xét chiều cao hơn 2 m của Barron là “bất lợi” nếu cậu theo đuổi bóng đá.

“Con trai tôi rất giỏi thể thao nhưng quá cao để có thể chơi bóng”, ông Trump từng hài hước bình luận khi gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hồi tháng 8.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, ông từng giới thiệu để Barron gặp gỡ huyền thoại bóng đá người Anh Wayne Rooney, khi Rooney thi đấu cho câu lạc bộ DC United tại Mỹ. Sau cuộc gặp, vợ Rooney tiết lộ ông Trump đã có cách khen ngợi gián tiếp khi quay sang nói với con trai trước mặt các vị khách: “Bố đã nói rồi mà, cầu thủ bóng đá bao giờ cũng có vợ hoặc bạn gái xinh đẹp”.