Quyết định bất ngờ của Barron Trump

Truyền thông Mỹ tiết lộ gần đây con trai út Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ chuyển sang học tại cơ sở Washington D.C. của Đại học New York, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố.

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Là con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Barron Trump từ lâu đã thu hút sự chú ý của công chúng, dù ít xuất hiện trên truyền thông hơn các anh chị. Việc sống trong “hào quang” chính trị không chỉ ảnh hưởng đến đời tư mà còn tác động đến lựa chọn học tập của cậu. Mới đây, Barron bất ngờ có bước đi mới được cho là gắn liền với cha mẹ mình.

Theo tạp chí People, sau năm đầu tiên theo học tại khuôn viên Greenwich Village (Đại học New York – NYU) và di chuyển hàng ngày từ Trump Tower (Manhattan) để tới lớp, Barron sẽ không còn học ở cơ sở chính của NYU - nơi đặt Trường Kinh doanh Stern - nữa. Cậu đang thực hiện một học kỳ tại một thành phố khác.

Hiện Barron Trump đã chuyển sang học tại cơ sở Washington D.C. của NYU, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố. Theo giới thiệu của trường, đây là khuôn viên nhỏ, khoảng 100 sinh viên, tập trung vào việc giúp sinh viên “trực tiếp trải nghiệm chính trị, chính sách, kinh doanh, báo chí và lãnh đạo ngay tại thủ đô nước Mỹ”.

Tới nay vẫn chưa có thông tin chính thức về lý do chuyển trường, cũng như Barron đang sống ở đâu kể từ khi chuyển sang D.C. Chưa rõ sau học kỳ mùa Thu, cậu sẽ quay lại New York hay tiếp tục gắn bó với thủ đô.

Nguồn tin thân cận cho biết, bà Melania Trump - mẹ Barron - luôn sát sao với con trai.

“Melania theo dõi Barron rất chặt để đảm bảo không ai làm phiền hay bắt nạt cậu, đây là nỗi lo thường trực của bà. Bà luôn biết con mình đang ở đâu, làm gì”, nguồn tin chia sẻ. Việc Barron ở gần Nhà Trắng được cho là giúp bà thuận tiện hơn trong việc chăm lo cho con.

Thông tin về năm học đầu tiên của Barron khá kín tiếng, nhưng People tiết lộ cậu tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. “Barron đang tích cực phát triển các mối quan tâm tài chính riêng, dành thời gian với những người cùng hợp tác trong lĩnh vực này”, một nguồn tin cho biết.

Ngay sau khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, Newsweek từng đưa tin Barron có ý định thành lập công ty bất động sản riêng. Một nguồn tin nói rằng cậu “muốn đi theo con đường của cha mình” dù chưa có kế hoạch cụ thể.

“Cậu quan tâm tới kinh doanh nói chung, phát triển dự án, kiếm tiền và tham gia các kế hoạch thành công. Barron có ý tưởng riêng, hiểu nhu cầu của giới trẻ, rất có đầu óc khởi nghiệp, thông minh và không ngại khởi động sự nghiệp”, nguồn tin nói thêm.