Cậu út Barron Trump được giám sát chặt tại đại học

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được cho là luôn theo dõi sát sao tình hình của con trai Barron Trump, nhằm bảo đảm cậu có cuộc sống ổn định và an toàn tại đại học.

Cậu út Barron Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Mirror, bà Melania đặc biệt chú trọng đến đời sống của Barron tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York (NYU), nơi cậu bắt đầu hành trình đại học từ tháng 9/2024, đúng giai đoạn cha mình - ông Donald Trump - bận rộn với chiến dịch tái tranh cử tổng thống.

Một nguồn tin chính trị chia sẻ với People rằng bà Melania thường xuyên quan sát các mối quan hệ bạn bè cũng như đời sống tinh thần của Barron.

“Bà ấy luôn để mắt đến Barron để chắc chắn rằng không ai làm phiền hay bắt nạt cậu, bởi đó là điều bà lo lắng thường trực. Melania luôn biết con trai mình ở đâu và đang làm gì”, nguồn tin nói.

Trong học kỳ đầu tiên của Barron, ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, mở đường cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và chính thức nhậm chức vào tháng 1/2025.

Thay vì để con ở ký túc xá, bà Melania quyết định cho Barron sống tại Trump Tower ở Midtown Manhattan. Một nguồn tin cho biết, bà tin rằng đây là môi trường phù hợp hơn để Barron vừa học tập, vừa thích nghi với cuộc sống sinh viên.

Dù gắn liền với cái tên nhiều tranh cãi của cha, Barron được cho là hòa nhập khá tốt tại NYU - một trường nằm giữa thành phố vốn có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ.

“Barron cao ráo, bảnh bao, nhiều người đánh giá cậu rất thu hút, kể cả những người có quan điểm chính trị khác biệt”, nguồn tin nhận xét.

Ngoài việc dành nhiều thời gian cho con trai, bà Melania vẫn duy trì những dự án riêng. Một người thân cận cho biết bà thường kín tiếng, ít xuất hiện công khai nhưng luôn bận rộn với các kế hoạch của mình, trong mùa hè vừa qua bà di chuyển giữa New York, New Jersey và Washington.

Hiện bà Melania còn tập trung thực hiện một bộ phim tài liệu, dự kiến ra mắt trên nền tảng Amazon Prime Video trong năm nay. Bên cạnh đó, bà cũng gây chú ý khi viết thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine vì những tổn thương mà trẻ em vô tội đang phải gánh chịu, theo People.