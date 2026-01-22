Barron Trump cứu mạng cô gái

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Trump, vừa "cứu mạng" một cô gái khi bị bạn trai cũ hành hung do ghen tuông, theo lời khai được trình bày trước tòa án tại Anh.

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock.

Theo thông tin tại tòa án Snaresbrook (London), vụ việc xảy ra khi Barron Trump (19 tuổi) đang gọi FaceTime với cô bạn thì chứng kiến cảnh cô bị bạn trai cũ (Matvei Rumiantsev, 22 tuổi) hành hung. Barron đã ngay lập tức gọi số khẩn cấp 999 từ Mỹ để báo cảnh sát Anh. Nạn nhân sau đó đã mô tả hành động của Barron là "một tín hiệu từ Chúa" giúp cứu mạng mình.

Theo hồ sơ vụ án, người bạn trai cũ đã tấn công nạn nhân do ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa cô và con trai út của Tổng thống Donald Trump.

"Bạn tôi đang bị hành hung. Tôi cần giúp đỡ ngay, đây là tình huống khẩn cấp!", Barron Trump khẩn thiết báo tin, nhanh chóng cung cấp địa chỉ và thúc giục cảnh sát có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Khai báo trước tòa, nạn nhân khẳng định Barron Trump đã "cứu mạng" mình. Ngay khi ập vào hiện trường, cảnh sát đã yêu cầu cô gọi lại cho Barron để xác thực liệu có phải chính con trai út của Tổng thống là người đã báo tin cấp cứu từ Mỹ hay không.

Đoạn ghi hình từ phía cảnh sát cho thấy cô gái thực hiện cuộc gọi và hỏi: “Barron, anh có gọi điện báo cảnh sát không?”. Barron trả lời rằng quả thực anh đã nhờ người liên hệ với lực lượng chức năng địa phương.

Barron Trump cho cảnh sát biết trong cuộc gọi video, anh chỉ nhìn thấy trần nhà, nhưng nghe rõ tiếng bạn mình la hét, khóc lóc và bị đánh. Cuộc gọi kéo dài khoảng 10-15 giây trước khi bị ngắt.

"Báo cảnh sát là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi không chọn cách đe dọa kẻ hành hung vì việc đó chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ", Barron Trump khẳng định trong cuộc gọi xác nhận với cơ quan chức năng.

Barron Trump hiện là sinh viên năm hai tại Đại học New York, Washington DC, Mỹ. Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đánh giá cậu con trai út của ông có vai trò nhất định trong việc giúp ông tiếp cận các cử tri trẻ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024.

Barron đã gợi ý các chương trình có sức ảnh hưởng, thu hút sự quan tâm của giới trẻ, để ông Trump cân nhắc xuất hiện.