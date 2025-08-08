Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Campuchia đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình

  • Thứ sáu, 8/8/2025 13:54 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Đóng vai trò hòa giải xung đột Campuchia - Thái Lan, Tổng thống Donald Trump được Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề cử Nobel Hòa bình, nối dài chuỗi đề cử quốc tế trong năm nay.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong cuộc đàm phán với Thái Lan tại Malaysia ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 7/8 thông báo đã chính thức gửi thư đến Ủy ban Giải Nobel Hòa bình, đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những đóng góp mang tính quyết định trong việc chấm dứt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, theo Reuters.

“Thay mặt người dân Campuchia trong và ngoài nước và để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Tổng thống Donald Trump, tôi - với tư cách là Thủ tướng Vương quốc Campuchia, đã chính thức gửi thư đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình”, ông Hun Manet viết trên trang Facebook cá nhân tối 7/8.

Theo nhà lãnh đạo Campuchia, sự can thiệp kịp thời của ông Trump không chỉ giúp ngăn chặn một cuộc xung đột nghiêm trọng tại Đông Nam Á mà còn là minh chứng cho “những thành tựu đặc biệt” của ông trong việc giảm thiểu căng thẳng tại các điểm nóng toàn cầu.

“Sự tham gia trực tiếp của ông ấy đã tháo ngòi nguy cơ leo thang quân sự, đóng vai trò then chốt trong việc tái lập hòa bình, ổn định khu vực”, ông Hun Manet nhấn mạnh trong thư gửi Ủy ban Nobel.

Cụ thể, ngày 26/7, Tổng thống Trump đã gọi điện cho lãnh đạo Thái Lan và Campuchia chỉ vài ngày sau khi giao tranh bùng phát tại khu vực biên giới giữa hai nước. Cuộc gọi được đánh giá là bước ngoặt, phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực hòa giải kéo dài nhiều tuần.

Hai bên sau đó đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/7 trong cuộc đàm phán tại Malaysia. Tới ngày 7/8, Campuchia và Thái Lan tiếp tục đồng thuận không tái diễn các hành động quân sự và cho phép các quan sát viên ASEAN giám sát việc thực thi ngừng bắn - một động thái được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Ông Trump không chỉ được Campuchia đề cử. Trước đó, vào tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng từng kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump, sau vai trò trung gian của ông trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Tháng 6, chính phủ Pakistan tuyên bố đề cử ông Trump với lý do vị Tổng thống Mỹ đã góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Islamabad và New Delhi trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, chỉ trong vòng 6 tháng đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã tham gia và làm trung gian thành công cho hàng loạt thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn tại các điểm nóng như: Israel - Iran, Rwanda - CHDC Congo, Ấn Độ - Pakistan, Serbia - Kosovo và Ai Cập - Ethiopia.

“Trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump trung bình mỗi tháng góp phần làm trung gian thành công một thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình. Với thành tích như vậy, việc ông được đề cử cho Nobel Hòa bình là hoàn toàn xứng đáng”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Cố vấn Nhà Trắng đề xuất trao giải Nobel Kinh tế cho ông Trump

Ông Peter Navarro khẳng định Tổng thống Trump đã giúp thị trường lớn nhất thế giới chấm dứt tình trạng gian lận thương mại và mang lại các thỏa thuận công bằng vượt dự báo.

12:05 1/8/2025

Thủ tướng Israel đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình

Trong chuyến thăm Nhà Trắng, Thủ tướng Netanyahu trao cho Tổng thống Trump thư đề cử giải Nobel Hòa bình, ca ngợi vai trò của ông trong lệnh ngừng bắn với Iran và đàm phán trao trả con tin tại Gaza.

16:11 8/7/2025

Ông Trump được đề cử Nobel Hòa bình và bị rút lại trong 24 giờ

Ông Trump được đề cử vì góp phần ngừng bắn Trung Đông, nhưng cùng ngày, Ukraine tuyên bố không còn tin ông có thể mang lại hòa bình, và người đề cử tự rút lại.

09:39 25/6/2025

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Phương Linh

