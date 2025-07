Thủ tướng Israel đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình

“Ông ấy đang kiến tạo hòa bình tại nhiều quốc gia và khu vực”, ông Netanyahu nói với báo giới trong buổi tiệc tối cùng ông Trump và các quan chức cấp cao vào ngày 7/7. “Vì vậy, thưa Tổng thống, tôi muốn gửi tới ông bức thư tôi đã gửi cho Ủy ban Nobel, đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình. Đây là một danh hiệu hoàn toàn xứng đáng”.

“Khi lời ấy đến từ ông, điều đó thật sự có ý nghĩa lớn”, ông Trump đáp lại.

Thủ tướng Netanyahu không phải là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đề cử ông Trump. Trước đó, vào tháng 6, Pakistan cũng tuyên bố sẽ tiến cử ông cho giải Nobel.

Đây là lần thứ ba ông Netanyahu đến thăm Nhà Trắng kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ hai hồi tháng 1. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cả hai đang tận dụng “chiến thắng” sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran.

Mỹ đã tham gia chiến dịch quân sự cùng Israel và thực hiện loạt cuộc không kích nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Trump tuyên bố các mục tiêu này đã bị “xóa sổ hoàn toàn”, nhưng các cơ quan tình báo vẫn đang đánh giá thiệt hại, trong khi vị trí của kho uranium làm giàu của Iran vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Chính ông Trump cũng là người đã làm trung gian thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran nhằm chấm dứt giao tranh. Hiện tại, ông đang gây áp lực buộc Tehran quay lại bàn đàm phán.

Tại buổi tiệc tối, ông Trump khẳng định Mỹ và Iran “sẽ sớm gặp mặt” và tuyên bố sẵn sàng gỡ bỏ trừng phạt nếu điều kiện phù hợp. Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ, ông Steve Witkoff, tiết lộ cuộc gặp có thể diễn ra ngay trong tuần này.

“Tôi rất muốn dỡ bỏ trừng phạt vào thời điểm thích hợp, để họ có cơ hội tái thiết đất nước”, ông Trump nói. “Tôi muốn Iran phục hồi một cách hòa bình, thay vì đi khắp nơi hô vang ‘Chết với nước Mỹ, chết với Israel’ như họ đã từng”.

Song song với chiến sự Israel - Iran, Nhà Trắng cũng đang tích cực thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza - nơi giao tranh giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn từ sau vụ tấn công đẫm máu tháng 10/2023.

Tuần trước, ông Trump cho biết một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể “đang đến rất gần”. Tại bữa tối, ông và ông Netanyahu đều bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận, trong đó Israel sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự trong 60 ngày và Hamas sẽ trao trả một số con tin đang bị giam giữ.

Ông Netanyahu cũng bày tỏ sẵn sàng mở rộng Thỏa thuận Abraham - sáng kiến do chính quyền Trump khởi xướng nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab.

“Tôi tin rằng với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta có thể tiến tới hòa bình với phần còn lại của Trung Đông”, ông Netanyahu phát biểu.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.