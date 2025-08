Cố vấn Nhà Trắng đề xuất trao giải Nobel Kinh tế cho ông Trump

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro ngày 31/7 tuyên bố Tổng thống Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel Kinh tế nhờ những nỗ lực "tái cấu trúc nền thương mại toàn cầu" theo hướng công bằng hơn.

“Ông ấy cơ bản đã dạy cả thế giới về kinh tế thương mại”, Navarro phát biểu trên kênh Fox Business. “Tôi nghĩ rằng ông Trump hoàn toàn có thể là ứng viên cho giải Nobel Kinh tế vì ông đã làm thay đổi cục diện thương mại quốc tế, khiến thị trường lớn nhất thế giới tuyên bố: chúng tôi không chấp nhận bị gian lận nữa”.

Navarro cho biết các thỏa thuận thương mại mà Nhà Trắng theo đuổi đang phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp loại bỏ những lợi thế bất công mà nhiều đối tác thương mại đang hưởng lợi. Ông khẳng định các mức thuế mà chính quyền Trump áp dụng “thực chất là cắt giảm thuế thay vì tạo ra lạm phát như nhiều người lo ngại”.

Cho đến nay, chính quyền Trump đã đạt được các thỏa thuận thương mại với Anh, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, đồng thời tiếp tục chờ đợi một hiệp định lâu dài hơn với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

“Các thỏa thuận đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và có vẻ mang lại hiệu quả vượt mong đợi”, ông Navarro nhận định, đồng thời ca ngợi vai trò lãnh đạo của Tổng thống Trump trong quá trình này.

Không chỉ được gợi ý cho giải Nobel Kinh tế, trong những tháng gần đây, ông Trump cũng liên tiếp được đề cử giải Nobel Hòa bình nhờ vai trò trung gian hòa giải trong một loạt điểm nóng quốc tế.

Hai nghị sĩ Cộng hòa Buddy Carter (bang Georgia) và Darrell Issa (bang California) đã gửi đề cử riêng rẽ, ghi nhận đóng góp của ông Trump trong các hiệp định hòa bình Trung Đông, đặc biệt là những bước tiến nhằm giảm căng thẳng giữa Iran và Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã đệ trình thư đề cử vào đầu tháng 7, sau khi ông Trump vận động thành công một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Trước đó, các quan chức Pakistan cũng từng đề cử ông Trump vì vai trò trung gian trong căng thẳng với Ấn Độ, dù sau đó họ lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

Dù được đề cử nhiều lần, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng giành giải Nobel. Trên mạng xã hội Truth Social hồi tháng 6, ông viết: “Tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình vì điều này. Tôi cũng sẽ không nhận được giải vì đã ngăn chặn chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, hay giữa Serbia và Kosovo”.

“Dù tôi có làm gì, từ giải quyết xung đột Nga - Ukraine đến Israel - Iran, tôi vẫn không được trao giải Nobel. Nhưng điều quan trọng là người dân biết điều đó, và với tôi, chừng đó là đủ!”, ông cho biết thêm.

Trước đây, ông Trump từng được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2020 nhờ vai trò kiến tạo các thỏa thuận Abraham tại Trung Đông. Năm 2018, 18 nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện cũng từng đề cử ông vì các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.