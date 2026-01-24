Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ môn U23 Hàn Quốc thua cuộc chiến tâm lý với U23 Việt Nam

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dưới áp lực nghẹt thở ở loạt luân lưu định đoạt hạng 3 U23 châu Á 2026, lựa chọn đổ người của thủ môn U23 Hàn Quốc trở thành bước ngoặt lớn.

U23 Han Quoc anh 1

Ở loạt sút quyết định (ảnh dưới), thủ môn U23 Hàn Quốc lại đổ người sang trái thay vì kiên định với hướng còn lại.

Trong suốt loạt đấu súng, Hwang Jae-yun cho thấy sự nhất quán gần như tuyệt đối. Ở 6 lượt sút đầu tiên của U23 Việt Nam, thủ môn này đều phán đoán và bay người sang bên phải khung thành. Dù không cản phá được cú đá nào, cách lựa chọn ấy phần nào tạo ra cảm giác anh sẵn sàng bắt bài đối thủ, ít nhất là về mặt tâm lý.

Chính sự lặp lại ấy lại trở thành con dao hai lưỡi. Khi loạt sút bước vào lượt thứ 7, cũng là thời khắc mang tính sống còn, thủ môn U23 Hàn Quốc bất ngờ đổi hướng và đổ người sang trái. Đó là một quyết định mang tính đánh cược, như thể chờ đợi cầu thủ Việt Nam sẽ mắc sai lầm.

Nhưng kịch bản lại đi theo chiều ngược lại. Cú đá quyết định của Nguyễn Thanh Nhàn được thực hiện với sự lạnh lùng và chuẩn xác, đưa bóng đi vào phần khung thành mà thủ môn Hàn Quốc vừa rời bỏ. Khoảnh khắc ấy khép lại loạt luân lưu với chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam, đồng thời khắc sâu hình ảnh người gác đền áo vàng nằm bất lực nhìn bóng nằm gọn trong lưới.

Trên mạng xã hội, tình huống này nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng không chỉ kỹ thuật sút phạt hay bản lĩnh cầu thủ quyết định kết cục, mà cuộc đấu trí giữa người sút và thủ môn ở giây phút then chốt mới là điểm nhấn đáng nhớ nhất.

Chỉ một khoảnh khắc đổi hướng và thiếu kiên định, cục diện trận tranh hạng 3 được định đoạt theo cách đầy nghiệt ngã với U23 Hàn Quốc, nhưng lại ngọt ngào đến tột cùng với U23 Việt Nam.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Minh Nghi

