Thói quen mua vé số của người trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng

Một người chơi tại TP.HCM vừa trúng giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 257 tỷ đồng - mức thưởng thuộc nhóm cao nhất lịch sử xổ số Việt Nam.

Ông N.V.N nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng hơn 257 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Hôm nay (4/2), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) 01297 cho ông N.V.N, hiện sinh sống và kinh doanh tại TP.HCM. Vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán trên đường Trần Phú, phường An Đông.

Theo Vietlott, giải Jackpot 1 kỳ này có giá trị 257,13 tỷ đồng và chỉ ghi nhận một vé trúng thưởng. Đây là giải thưởng có giá trị lớn thứ 4 trong lịch sử Vietlott và nằm trong nhóm những giải xổ số lớn nhất từng được trao tại Việt Nam.

Trước đó, Vietlott từng trao 3 giải Jackpot 1 có giá trị trên 300 tỷ đồng , đều thuộc sản phẩm Power 6/55, cho các người chơi tại TP.HCM và Hà Nội.

Ngoài giải Jackpot Power 6/55, tại kỳ quay số mở thưởng nói trên, Vietlott cũng ghi nhận một khách hàng tại TP.HCM trúng giải đặc biệt Max 3D Pro với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng .

Tại buổi trao thưởng, ông N.V.N cho biết thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn và có thói quen mua vé tại nhiều điểm bán khác nhau. Ông chia sẻ đã mua vé tại khoảng 10 điểm trong ngày quay số và chỉ biết chính xác vé trúng được phát hành ở đâu sau khi Vietlott công bố kết quả xác minh.

Ông N. cũng cho biết vợ chồng ông đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ sử dụng để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.V.N đã trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Theo quy định, ông N.V.N phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng, tương ứng hơn 25,7 tỷ đồng , khoản này được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng.