Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Thói quen mua vé số của người trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng

  • Thứ tư, 4/2/2026 21:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một người chơi tại TP.HCM vừa trúng giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 257 tỷ đồng - mức thưởng thuộc nhóm cao nhất lịch sử xổ số Việt Nam.

Ông N.V.N nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng hơn 257 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Hôm nay (4/2), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) 01297 cho ông N.V.N, hiện sinh sống và kinh doanh tại TP.HCM. Vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán trên đường Trần Phú, phường An Đông.

Theo Vietlott, giải Jackpot 1 kỳ này có giá trị 257,13 tỷ đồng và chỉ ghi nhận một vé trúng thưởng. Đây là giải thưởng có giá trị lớn thứ 4 trong lịch sử Vietlott và nằm trong nhóm những giải xổ số lớn nhất từng được trao tại Việt Nam.

Trước đó, Vietlott từng trao 3 giải Jackpot 1 có giá trị trên 300 tỷ đồng, đều thuộc sản phẩm Power 6/55, cho các người chơi tại TP.HCM và Hà Nội.

Ngoài giải Jackpot Power 6/55, tại kỳ quay số mở thưởng nói trên, Vietlott cũng ghi nhận một khách hàng tại TP.HCM trúng giải đặc biệt Max 3D Pro với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

Tại buổi trao thưởng, ông N.V.N cho biết thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn và có thói quen mua vé tại nhiều điểm bán khác nhau. Ông chia sẻ đã mua vé tại khoảng 10 điểm trong ngày quay số và chỉ biết chính xác vé trúng được phát hành ở đâu sau khi Vietlott công bố kết quả xác minh.

Ông N. cũng cho biết vợ chồng ông đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ sử dụng để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông N.V.N đã trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Theo quy định, ông N.V.N phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị giải thưởng vượt 10 triệu đồng, tương ứng hơn 25,7 tỷ đồng, khoản này được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng.

Khi vé số Vietlott trở thành lì xì thời đại mới

Theo nhịp sống hiện đại, Gen Z không chỉ “đổi gu” bao lì xì mà còn làm mới cách chúc Tết bằng những hình thức lì xì độc đáo, nổi bật trong đó là lì xì bằng vé số Vietlott.

35:2117 hôm qua

Người đàn ông ở TP.HCM trúng cùng lúc 120 giải của Vietlott

Anh T.B. là người may mắn đã trúng 15 giải đặc biệt, 15 giải phụ đặc biệt, 30 giải tư và 60 giải năm của loại hình xổ số tự chọn Max 3D Pro với tổng giá trị hơn 36 tỷ đồng.

13:01 2/2/2026

Vừa có người trúng Vietlott độc đắc hơn 257 tỷ đồng

Sau hơn 3 tháng tích lũy, giải độc đắc Vietlott Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân trong ngày 20/1.

20:49 20/1/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

giải Jackpot Power TP.HCM Vietlott giải vietlott giải Jackpot 1 trúng giải vietlott

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý