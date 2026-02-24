Thoái vốn Vietravel Airlines, Vietravel được hoàn nhập gần 160 tỷ

Dù được hoàn nhập khoản dự phòng gần 160 tỷ đồng sau khi thoái vốn Vietravel Airlines, Vietravel vẫn báo lỗ hơn 10 tỷ đồng trong quý IV/2025, trong khi cùng kỳ lãi gần 16 tỷ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty CP Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR), công ty lữ hành này đã đạt 1.768 tỷ đồng doanh thu trong quý cuối năm ngoái, tăng 19% so với cùng kỳ năm liền trước.

Trong kỳ này, Vietravel đã thực hiện hoàn nhập chi phí dự phòng tổn thất đầu tư 178 tỷ đồng sau khi hoàn tất thoái vốn khỏi Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

Cụ thể, trong quý IV/2025, chi phí tài chính của công ty ghi nhận mức âm 94 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ dương 22 tỷ đồng , với lý do là công ty đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Vietravel Airlines và được hoàn nhập toàn bộ số tiền đã trích lập dự phòng. Trước đó, tại cuối quý III/2025, khoản đầu tư vào hãng hàng không này được ghi nhận với giá trị 185 tỷ đồng , đồng thời đã trích lập dự phòng 158 tỷ đồng .

Dù vậy, chi phí tăng cao khiến công ty lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi 15 tỷ đồng . Quý IV/2025 cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ quý II/2022.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu Vietravel đạt 7.206 tỷ đồng , tăng 7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 618 triệu đồng, giảm 99%.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.947 tỷ đồng , tăng 11% so với đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận hơn 210 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 1.654 tỷ đồng .

Đáng chú ý, dự phòng phải thu khó đòi của công ty đã tăng mạnh lên 127 tỷ đồng , cao gấp khoảng 8 lần đầu năm. Theo thuyết minh, Vietravel đang ghi nhận 656 tỷ đồng phải thu từ CTCP Tập đoàn Vietravel và đã trích lập dự phòng 96 tỷ đồng cho khoản phải thu này.

Nợ vay tại thời điểm cuối năm 2025 đạt 840 tỷ đồng , trong khi đầu năm là 912 tỷ đồng .

Hãng bay Vietravel Airlines được phê duyệt thành lập vào tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng , trong đó Công ty Du lịch Vietravel từng là cổ đông duy nhất nắm 100% vốn. Đến cuối năm 2024, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn T&T trở thành cổ đông lớn, nắm khoảng 75% vốn điều lệ của hãng hàng không này.

Tháng 11/2025, Vietravel đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Vietravel Airlines. Lãnh đạo doanh nghiệp từng chia sẻ việc thoái vốn là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư, giúp tập trung hơn vào năng lực cốt lõi và phát huy sức mạnh toàn hệ sinh thái Vietravel Group.

Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines còn lại các nhà đầu tư gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Hiện, chưa rõ ai nhận chuyển nhượng cổ phần lần này. Tuy nhiên trước đó, Bloomberg đưa tin AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch trước đây.

Về với chủ mới, Vietravel Airlines cho biết dự kiến đổi tên trong quý II/2026 và không còn sử dụng thương hiệu “Vietravel”.