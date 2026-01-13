Vietravel giới thiệu logo mới sau 30 năm

Với điểm nhấn Mặt Trời đỏ, logo mới của Vietravel không chỉ là thay đổi về hình thức, mà là tín hiệu cho hành trình mới của thương hiệu du lịch 30 năm tuổi.





Những ngày cuối năm, hình ảnh Mặt Trời đỏ xuất hiện trên bảng quảng cáo ngoài trời tại nhiều tuyến đường lớn nhận sự chú ý. Đây là mở màn cho chiến dịch truyền thông kỷ niệm 30 năm của Vietravel. Đồng thời, doanh nghiệp chính thức giới thiệu logo mới và phát hành TVC “Hành trình Mặt Trời”, như điểm nhấn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thương hiệu.

Hệ thống quảng cáo ngoài trời tại nhiều tuyến đường lớn đồng loạt xuất hiện nhận diện Mặt Trời mới của Vietravel.

Hào khí tiên phong qua ba thập kỷ

TVC “Hành trình Mặt Trời” được xây dựng như một dòng chảy trải nghiệm liền mạch. Các khuôn hình tập trung vào hành trình cụ thể của du khách, từ khởi hành, di chuyển cho đến khi đến nơi, cho thấy cách Vietravel theo sát từng chuyến đi thay vì tạo dựng những hình ảnh hoành tráng mang tính trình diễn.

Yếu tố ánh sáng xuất hiện xuyên suốt như một yếu tố dẫn dắt. Bắt đầu từ tinh thần tiên phong của những người đặt nền móng cho Vietravel, ánh sáng lan tỏa qua trải nghiệm của khách hàng hôm nay và mở rộng thành khát vọng phát triển bền vững trong tương lai. Qua đó, TVC khắc họa hành trình thương hiệu song hành cùng những chuyển động của ngành du lịch Việt Nam qua nhiều giai đoạn.

VC còn cho thấy xu hướng chuyển dịch từ du lịch theo nhóm sang trải nghiệm cá nhân hóa thông qua câu chuyện của khách hàng.

Chia sẻ về thông điệp của TVC, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel, cho rằng điều giúp doanh nghiệp bền bỉ suốt 30 năm không nằm ở quy mô hay danh xưng, mà ở giá trị mang lại cho khách hàng. Theo ông, sự hài lòng của du khách là nền tảng để Vietravel vượt qua biến động và tiếp tục phát triển.

Những hình ảnh mang tính biểu tượng như cánh buồm, chuyến bay, các cung đường trải dài trong TVC gợi lại chặng đường đã qua, đồng thời như một cam kết hướng đến tương lai, nơi Vietravel tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên từng hành trình.

Từ di sản thương hiệu đến trải nghiệm cá nhân

Trong khi đó, logo Mặt Trời mới không chỉ là thay đổi nhận diện, mà còn thể hiện cam kết rõ ràng hơn trong việc kiến tạo những trải nghiệm có giá trị sống cao, được cá nhân hóa và bền vững.

Không chỉ thay đổi vị trí, Mặt Trời trong logo mới của Vietravel được đặt lại vai trò: từ biểu tượng nhận diện sang dấu ấn dẫn lối cho một hành trình phát triển mới sau ba thập kỷ.

Trong thiết kế mới, biểu tượng Mặt Trời được tinh giản, như một điểm nhấn dẫn lối, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới và tiên phong trước những thay đổi của xã hội. Mỗi hành trình là một chuyến đi được tổ chức trọn vẹn, một trải nghiệm đáng nhớ, có chiều sâu và mang lại nhiều giá trị.

TVC cũng là cách Vietravel đồng hành cùng người Việt qua từng giai đoạn cuộc sống, từ những chuyến đi sum họp của gia đình nhiều thế hệ đến các hành trình khám phá mang dấu ấn cá nhân của giới trẻ. Trên nền tảng đó, thông điệp “Kiến tạo giá trị sống” được mở rộng, vượt ra khỏi khuôn khổ du lịch, hướng đến mối quan hệ gắn bó dài hạn với khách hàng và cộng đồng.

TVC Vietravel đặt trọng tâm vào cảm xúc hậu hành trình, khi mỗi chuyến đi không kết thúc ở điểm đến mà mở ra những thay đổi âm thầm trong cảm nhận và phong cách sống của mỗi người.

Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh, Vietravel cho rằng du lịch ngày nay không chỉ là dịch chuyển, mà còn là tìm kiếm trải nghiệm văn hóa, môi trường sống tích cực và sự làm mới bản thân. Doanh nghiệp xác định vai trò đi trước những thay đổi đó để gia tăng giá trị cho mỗi hành trình.

Ở cột mốc 30 năm, Vietravel lựa chọn dịch chuyển chiến lược thay vì an toàn với những thành công cũ, nhằm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong việc định hình trải nghiệm du lịch của người Việt trong giai đoạn phát triển mới.

Trong mạch chuyển động ấy, TVC “Hành trình Mặt Trời” không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn được xem như một lời mời cảm xúc gửi đến cộng đồng, cùng nhìn lại một di sản được bồi đắp bằng niềm tin và sự bền bỉ. Thông qua triết lý Mặt Trời, Vietravel lựa chọn kể câu chuyện thương hiệu bằng trải nghiệm và cảm xúc, nơi giá trị của mỗi hành trình được đo bằng những gì còn đọng lại sau chuyến đi.