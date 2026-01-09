Vietravel và chiến lược gắn kết trải nghiệm qua 'Hành trình Mặt trời'

Với “Hành trình Mặt trời”, Vietravel định hình cách tiếp cận mới trong gắn kết trải nghiệm du lịch, biến mỗi chuyến đi thành một phần của câu chuyện sẻ chia trong không gian số.

Trào lưu “Hành trình Mặt trời” dậy sóng mạng xã hội, không chỉ nhắc nhớ mỗi người nhìn ngắm lại chính mình rạng rỡ trên những miền đất từng đặt chân đến, mà còn truyền cảm hứng về những chuyến đi giàu năng lượng trong năm mới 2026.

“Người đi săn ánh Mặt trời”

Trên nhiều diễn đàn du lịch thế giới, “sun-seeking travel” (người đi săn ánh Mặt trời) được ghi nhận như một xu hướng trường tồn của những tâm hồn mê dịch chuyển.

Khoảnh khắc mặt trời ló rạng là lúc cảm xúc được đánh thức một cách tự nhiên. Ảnh chụp từ video.

Họ không chỉ bị “cuốn hút” bởi khoảnh khắc đẹp, mà còn vì Mặt trời có thể giải phóng dopamine nâng cao những cảm xúc tích cực cho. Ghi lại ánh mặt trời và lan tỏa lên mạng xã hội giống như một “nghi thức” để mỗi người đánh dấu thêm cột mốc mới trên hành trình sống và “đi về phía Mặt trời”.

Từ những bức ảnh check-in ánh dương ló rạng trên biển, vầng hào quang Mặt trời lọt qua ô cửa máy bay, đến tia nắng dịu nhẹ rọi xuống tiệm cafe ven đồi... mỗi tấm hình đều ghi lại nhiều chiêm nghiệm mới mẻ và sâu lắng.

Đại học Tennessee (Mỹ) từng nghiên cứu hàng nghìn bức hình chụp biển được đăng tải trên 10 trang du lịch. Trong số đó, 57% ảnh biển đều gắn với màu trời xanh, 14% sống động dưới ánh nắng trưa và 9% ấm áp với hoàng hôn. Mặt trời và nguồn năng lượng ánh sáng muôn sắc vẻ, vẫn luôn hiện diện trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mỗi chuyến đi.

Tại Việt Nam, “Hành trình Mặt trời” cũng đang trở thành xu hướng khuấy động cộng đồng đam mê du lịch. Muôn vàn thước phim kể lại hành trình dịch chuyển, trải nghiệm đi về phía ánh sáng của mỗi người theo những cách riêng đều được truyền đi liên tục trên mạng xã hội những ngày cuối năm.

Nhìn lại “Hành trình Mặt trời” trong mỗi người Việt

“Hành trình Mặt trời” là trào lưu do thương hiệu lữ hành Vietravel phát động, nhanh chóng chạm đến cảm xúc của đông đảo dân mạng bởi những giá trị nhân văn. Các tín đồ mê dịch chuyển cho đến cộng đồng du lịch đều đang lan tỏa mạnh mẽ trào lưu này.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt ký ức, được kể lại theo cách rất riêng. Ảnh từ fanpage thương hiệu.

Cách tham gia đơn giản là chọn những điểm đến bạn từng đi qua, giai điệu âm nhạc bạn yêu thích để tạo nên MV “Hành trình Mặt trời” của riêng mình ngay từ tài khoản Zalo MiniApp. Song những giá trị cảm xúc xuyên suốt quá trình khởi tạo video và chia sẻ “Hành trình Mặt trời” mới chính là mục tiêu mà Vietravel hướng tới.

“Hành trình Mặt trời” làm sống lại những cảm xúc trong khoảnh khắc giao hòa giữa quá khứ và hiện tại - truyền cảm hứng nhìn lại hành trình dịch chuyển đáng nhớ của mỗi người.

Khi hành trình được gom lại thành câu chuyện chỉ bằng vài thao tác chạm.

“Mỗi người đều có một ‘Hành trình Mặt trời’ rất riêng. Đó có thể là chuyến đi xa để mở rộng thế giới quan, cũng có thể là những khoảnh khắc nhỏ, đủ để tiếp thêm năng lượng và cảm hứng cho hành trình sống. Tại Vietravel, chúng tôi tin rằng khi những hành trình ấy được sẻ chia, giá trị không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở cách mỗi cá nhân lan tỏa cảm xúc tích cực đến cộng đồng”, fanpage thương hiệu đăng tải.

Vietravel tiên phong truyền cảm hứng về “Hành trình Mặt trời” của riêng thương hiệu, gắn với những khoảnh khắc thắp rạng ngời muôn nẻo suốt 30 năm đồng hành cùng hàng triệu người Việt. Chương mới đang được thương hiệu lữ hành mở ra, để dù dưới vầng dương của cực đông Tổ quốc hay cực quang của địa cầu, đều có dấu chân người Việt.

TikToker Win Đi Bay chia sẻ: “Tôi luôn mong một ngày sẽ được ngắm nhìn Mặt trời ở thật nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Thế là tôi quyết định gom hết lại tất cả những khoảnh khắc đó trong Zalo Mini App ‘Thắp sáng hành trình Mặt trời’ để nhìn lại hành trình của mình theo một cách thật đẹp và sinh động nhất…”.

Đặc biệt, cộng đồng mạng đánh giá cao những nỗ lực của Vietravel khi là thương hiệu lữ hành tiên phong mở đường cho hình thức kể chuyện mới về những chuyến đi, phù hợp nhịp sống số của thế hệ xê dịch hiện nay. Điều này đồng nhất với triết lý “Your Journey - Your Value” (Kiến tạo giá trị sống) của Vietravel, hướng đến những hành trình giàu trải nghiệm và giá trị bền vững cho khách hàng.