Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu 30 năm phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn “Your journey - your value”.

Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới nhằm khẳng định vị thế tiên phong, tinh thần đổi mới, đặt khách hàng làm trung tâm, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển 10 năm tiếp theo với định hướng theo 3 trụ cột chính: Doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp số và doanh nghiệp tuần hoàn kết nối sâu. Vietravel cam kết đồng hành khách hàng bằng trải nghiệm cá nhân hóa, chất lượng trong kỷ nguyên mới.

30 năm và dấu ấn mới trên hành trình dẫn dắt

Ra đời năm 1995, Vietravel mang khát vọng xây dựng thương hiệu lữ hành chuyên nghiệp, đưa du khách khám phá giá trị văn hoá bản địa đặc sắc và mở rộng cánh cửa kết nối Việt Nam với thế giới. Từ tuyến tour đầu tiên, Vietravel từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hoá dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm.

Lãnh đạo cùng đội ngũ Vietravel tại lễ ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Ba thập kỷ trôi qua không chỉ được ghi dấu bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng những lần kiên cường vượt thử thách. Từ biến động kinh tế, thiên tai, dịch bệnh đến thời điểm thị trường du lịch gần như “đóng băng” bởi đại dịch Covid-19, mỗi giai đoạn khó khăn đều trở thành phép thử cho sức bền và bản lĩnh của Vietravel.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, phát biểu tại lễ ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Sau 30 năm, Vietravel công bố nhận diện thương hiệu mới. Đây là dấu mốc chuyển mình mang ý nghĩa chiến lược. Việc tái nhận diện thương hiệu không dừng ở thay đổi yếu tố hình ảnh, mà là quá trình tái định vị toàn diện, nhằm nâng cao năng lực thích ứng của Vietravel trước biến động thị trường, sự thay đổi hành vi du khách và tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng trải nghiệm.

Trong diện mạo mới, Vietravel sử dụng sắc xanh hiện đại - màu sắc thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và sự bền vững. Biểu tượng Mặt Trời đỏ được kế thừa, tinh giản và hoàn thiện từ dấu ấn quen thuộc qua nhiều năm, với bố cục chuyển động hài hòa, thể hiện năng lượng tích cực, khát vọng vươn xa và tinh thần đổi mới liên tục. Song hành hình ảnh mới, tuyên ngôn thương hiệu “Your journey - your value” tái khẳng định định hướng của Vietravel trong giai đoạn mới là đặt khách hàng ở trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, để mỗi chuyến đi đều là hành trình giàu trải nghiệm, mang lại giá trị thiết thực và bền vững.

Chiến lược thập kỷ mới

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu bước vào giai đoạn chuyển mình, nơi công nghệ, tính bền vững và trải nghiệm cá nhân trở thành yếu tố then chốt, Vietravel xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho giai đoạn 2025-2035 dựa trên 3 trụ cột chiến lược.

Ban lãnh đạo Vietravel thực hiện nghi thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Trong đó, doanh nghiệp xanh khẳng định cam kết của Vietravel đối với môi trường và cộng đồng, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, lan tỏa lối sống bền vững và gắn kết văn hóa địa phương. Doanh nghiệp số thể hiện bước tiến trong chuyển đổi số - ứng dụng dữ liệu và công nghệ hiện đại nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu quả vận hành và xây dựng hệ sinh thái thông minh. Còn doanh nghiệp tuần hoàn kết nối sâu là minh chứng cho triết lý phát triển dựa trên sự đồng hành và gắn bó khách hàng, đối tác chiến lược và cộng đồng.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Vietravel thể hiện sự đồng lòng và tin tưởng vào định hướng phát triển mới.

Chia sẻ về định hướng trong 10 năm tới, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel, nhấn mạnh: “Việc công bố nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn ‘Your Journey - your value’ không chỉ đổi mới về hình ảnh, mà còn là dấu mốc tái định vị chiến lược, thể hiện quyết tâm của Vietravel trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời nâng cao giá trị du lịch mang lại cho xã hội và từng khách hàng. Trong thập niên tới, Vietravel kiên định theo đuổi 3 trụ cột chiến lược. Đây sẽ là nền tảng để Vietravel tạo ra hành trình bền vững và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, cũng như vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới”.

Trong suốt 30 năm phát triển, Vietravel đã khẳng định vị thế thương hiệu du lịch được khách hàng, đối tác tin tưởng. Niềm tin ấy không chỉ được hình thành từ chất lượng dịch vụ đồng nhất, mà còn được củng cố qua đánh giá tích cực và sự gắn bó bền chặt của du khách trong và ngoài nước.