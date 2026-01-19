Thương hiệu Vietravel Airlines sắp đổi tên

Vietravel Airlines sẽ đổi tên để hoạt động độc lập với hệ sinh thái của Tập đoàn Du lịch Vietravel, việc đổi tên dự kiến hoàn thành vào đầu quý II/2026.

Sau khi T&T Group trở thành cổ đông chiến lược, Vietravel Airlines có nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Ảnh: V.A.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết Vietravel Airlines sẽ đổi tên vào đầu quý II năm nay. Sau đó, hãng sẽ hoạt động với một tên thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái của Tập đoàn Du lịch Vietravel.

Đây là nội dung nằm trong kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2025-2030 của Vietravel, nhằm tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh du lịch và lữ hành.

Việc Vietravel thoái toàn bộ vốn trước hạn 31/12/2025 đặt hãng bay này vào giai đoạn vận hành độc lập, đòi hỏi phải xây dựng lại chiến lược phát triển và thương hiệu phù hợp với môi trường cạnh tranh mới.

Thực tế, sau khi T&T Group trở thành cổ đông chiến lược, Vietravel Airlines đã có những điều chỉnh đáng chú ý. Trong năm 2025, hãng chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu tàu bay, tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu, sau đó bổ sung thêm một chiếc Airbus A320 và dự kiến tiếp tục gia tăng đội tàu trong thời gian tới.

Việc sở hữu máy bay giúp hãng chủ động hơn trong khai thác và tối ưu chi phí trên các đường bay nội địa như Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc, đồng thời tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng mạng bay.

Song song với đội tàu bay, Vietravel Airlines đẩy mạnh củng cố nguồn nhân lực và hạ tầng vận hành. Hãng tăng cường tuyển dụng tiếp viên hàng không và các vị trí thuộc khối khai thác, dịch vụ và điều hành để chuẩn bị cho cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Các chương trình đào tạo được triển khai nhằm đáp ứng kế hoạch tăng chuyến và mở rộng hoạt động thương mại. Hãng cũng áp dụng các chính sách bán hàng, khuyến mại và nâng cấp dịch vụ, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để tăng tần suất khai thác, bao gồm cả các chuyến bay đêm khi điều kiện cho phép.

Một bước tiến khác trong quá trình tái cấu trúc là việc Vietravel Airlines đưa trụ sở chính về số 172 Ngọc Khánh (Hà Nội).

Theo đại diện hãng, việc thay đổi địa điểm làm việc không chỉ là sắp xếp lại không gian hành chính mà còn nằm trong kế hoạch củng cố năng lực vận hành tổng thể, đặc biệt phục vụ công tác bán vé, chăm sóc khách hàng và điều phối khai thác trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Từ cuối năm 2024, Vietravel đã bắt đầu chuyển nhượng cổ phần cho Tập đoàn T&T, qua đó trao lại quyền kiểm soát hãng bay này. Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, đại diện T&T nắm vai trò chủ tọa, và ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch T&T Group, được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Hiện, chưa rõ ai nhận chuyển nhượng số cổ phần còn lại của Vietravel. Tuy nhiên hồi tháng 10 năm ngoái, Bloomberg đưa tin AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch trước đây.