Thẩm định kế hoạch chi gần 10.000 tỷ đồng 'lên đời' sân bay Đà Nẵng

Sơ bộ chi phí thực hiện Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 9.142-9.953 tỷ đồng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là sân bay trọng điểm ở miền Trung và cả nước. Ảnh: DIA.

Bộ trưởng Xây dựng vừa ký Quyết định số 63/QĐ-BXD thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định gồm 17 thành viên do ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch. Cục Hàng không Việt Nam - cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm mời 2 chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng tham gia phản biện.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Xây dựng thẩm định Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, Cục Hàng không đã làm rõ sự cần thiết phải xây dựng Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, sân bay Đà Nẵng được xác định là một trong những cảng hàng không quốc tế trọng điểm của khu vực miền Trung và cả nước.

Vì vậy, việc rà soát, lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ với định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của hồ sơ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là việc xác định công suất tới hạn của cảng đạt 20 triệu lượt hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Theo đơn vị tư vấn, quy mô công suất nêu trên phù hợp với vai trò của sân bay Đà Nẵng trong mô hình "song cảng", "song sân bay" giữa Đà Nẵng và Chu Lai.

Cụ thể, sân bay Đà Nẵng tập trung phát triển du lịch và hành khách quốc tế, trong khi sân bay Chu Lai định hướng phát triển logistics, vận chuyển hàng hóa quy mô lớn, bảo trì tàu bay cỡ lớn (class 4F) và các đường bay trọng tải lớn, qua đó phân tải, hạn chế ùn tắc và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Trong giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khai thác nhà khách VIP hiện hữu trên khu đất khoảng 4.200 m2; quy hoạch mở rộng nhà ga hành khách quốc nội (T1) về phía nam nhà ga hiện hữu trên khu đất khoảng 119.700 m2, đáp ứng công suất 14 triệu lượt hành khách/năm; cải tạo, nâng cấp nhà ga hành khách quốc tế (T2) đạt công suất 6 triệu lượt hành khách/năm khi có nhu cầu, trên khu đất 87.442 m2.

Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống nhà ga hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giữ nguyên theo quy mô đã quy hoạch.

Trong giai đoạn 2021-2030, nhà ga hàng hóa được đề xuất quy hoạch tại khu vực phía Bắc cảng hàng không, tiếp giáp hồ điều hòa, diện tích khoảng 24.600 m2, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, nhà ga hàng hóa sẽ được cải tạo, nâng cấp, áp dụng công nghệ mới để nâng công suất lên 245.000 tấn/năm trong phạm vi quỹ đất đã xác định.

Đối với khu bay, đơn vị tư vấn đề xuất tiếp tục sử dụng 2 đường cất - hạ cánh hiện hữu, trong đó nâng cấp kết cấu đường cất - hạ cánh 35L/17R dài 3.048 m, rộng 45 m, lề mỗi bên 7,5 m, dải bay 2 x 150 m, đáp ứng yêu cầu khai thác.

Cũng liên quan đến sân bay Đà Nẵng, vừa qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ga hàng hóa mới tại đây.

Tại lễ khởi công, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh nhà ga hàng hóa mới là một hợp phần quan trọng trong tổng thể kế hoạch nâng cấp hạ tầng sân bay Đà Nẵng, bao gồm mở rộng nhà ga hành khách T1, nâng cấp hạ tầng khu bay và phát triển khu vực phía bắc sân bay.

Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn của ACV trong việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, du lịch và dịch vụ hàng không hiện đại, đẳng cấp khu vực.