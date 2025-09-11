Thiều Bảo Trâm gợi cảm

Thiều Bảo Trâm khoe vóc dáng gợi cảm trong trang phục cúp ngực. Phong cách thời trang này thường xuyên được nữ ca sĩ sử dụng khi tham gia sự kiện.

Trên trang cá nhân có 3 triệu người theo dõi, Thiều Bảo Trâm khoe thân hình gợi cảm qua bộ ảnh mới đăng tải. Trong ảnh, giọng ca không lời diện đầm cocktail, thiết kế cúp ngực tôn dáng với tông màu kem và đen. Theo đó, cô hoàn thiện trang phục với trang sức đơn giản kèm túi Lady Dior.

Trong phần chú thích, Thiều Bảo Trâm viết:"Inner peace is the greatest wealth (tạm dịch: Bình yên trong tâm hồn là tài sản lớn nhất)". Ở phần bình luận, không ít khán giả khen ngợi sắc vóc nữ ca sĩ, bày tỏ yêu thích hình ảnh nữ tính ngọt ngào. Một số ý kiến khác cho rằng thiết kế này khá táo bạo.

Thiều Bảo Trâm khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ ảnh mới. Ảnh: @thieubaotram.

Hồi tháng 6, trong sự kiện fan meeting tại TP.HCM, Thiều Bảo Trâm từng vấp tranh cãi khi diện áo hai dây đỏ kết hợp quần shorts siêu ngắn. Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong một sự kiện thời trang diễn ra không lâu sau đó, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý với trang phục thiết kế xẻ cao tạo điểm nhấn cho đôi chân. Thiều Bảo Trâm vốn ưa chuộng phong cách gợi cảm, táo bạo cả trên sân khấu lẫn đời thường.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013 khi cô cùng với chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc có tên Bee.T. Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, họ tách ra phát triển sự nghiệp solo.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Kết thúc chương trình, Thiều Bảo Trâm được chọn vào Đội hình Đạp gió 2024, bên cạnh Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, MisThy, Mie và Kiều Anh...