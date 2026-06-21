Thiên Ân phản pháo

Sau khi bị mỉa mai về việc từng vào top 20 Miss Grand International 2022 nhờ lượt vote của khán giả, nàng hậu có động thái đáp trả thẳng thắn.

Thiên Ân đang là cái tên gây tranh luận khi ngồi trên ghế giám khảo tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026. Trong phần thi của thí sinh Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền), khi được giám khảo Hương Giang hỏi "Nếu ngày hôm nay chị chấm 5 điểm thì em nghĩ lý do là vì sao?", Pháo phản hồi: "Nếu chị chấm em 5 điểm thì tức là em còn có cơ hội lọt vào top 3".

Thiên Ân sau đó chen ngang hỏi: "Tại vì em có vote hả?".

Thiên Ân từng vào top 20 Miss Grand International 2022. Ảnh: FBNV.

Hành động này của Thiên Ân làm dấy lên tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số luồng ý kiến cho rằng cô đang mỉa mai việc Hương Giang lọt top 3 Miss Grand International All Star gần đây nhờ vào lượt vote. Họ cho rằng lời nói của người đẹp trong hoàn cảnh đó là kém duyên, thiếu tôn trọng Hương Giang. Nhiều tài khoản tràn vào trang cá nhân của Thiên Ân, bình luận mỉa mai người đẹp về chuyện cũng từng vào top 20 Miss Grand International 2022 nhờ lượt vote của người hâm mộ.

Thiên Ân sau đó có động thái đáp trả. Cô phủ nhận việc có ý mỉa mai Hương Giang lọt top 3 nhờ lượt vote và yêu cầu những tài khoản antifan ngừng suy diễn, móc mỉa mình. "Mình đi thi cũng được vote thôi và mình tự hào lắm vì đó là tình thương của khán giả, và nó quan trọng. Mình chẳng có ý gì cả mà qua miệng của những người như bạn đáng sợ thật sự", nàng hậu bày tỏ.

Cách đây không lâu, Thiên Ân cũng vướng tranh luận khi bày tỏ quan điểm về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026. Cô chia sẻ: "Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam’? Sao phải làm Steve Jobs trong khi mình là mình mà? Có ai làm phản đề không giơ tay cho chị biết đi".

Một số tài khoản đồng tình với quan điểm của người đẹp sinh năm 2000. Bởi ngay khi đề văn được công bố, đã có những ý kiến bày tỏ sự băn khoăn khi đề bài đề cập nhân vật nổi tiếng thế giới như Steve Jobs, Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Tuy nhiên cũng có tài khoản phản bác Thiên Ân. Họ cho rằng đây là một đề bài mở, không yêu cầu thí sinh trở thành bản sao của ai khác như cách nghĩ của Thiên Ân mà hỏi học sinh làm thế nào để Việt Nam nuôi dưỡng người tài, sáng tạo, có ích cho xã hội và khả năng tạo ra giá trị có ảnh hưởng tầm thế giới. Họ cho rằng nàng hậu chưa đọc kỹ đề bài đã vội đưa ra những ý kiến trái chiều.

Sau những tranh luận, Đoàn Thiên Ân xóa bỏ bài đăng.