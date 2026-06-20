Cuộc thi AI thực chiến trở lại, với giải nhất là phần thưởng 1 tỷ đồng cùng suất học bổng trị giá 1 triệu USD.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu quốc gia (NDC) cùng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) phát động cuộc thi AI thực chiến mùa 2 dưới hình thức một game show truyền hình. Các thí sinh sẽ thi đấu theo hình thức mỗi đội không quá 3 người, trải qua nhiều vòng loại với mức độ thực chiến được tăng dần qua từng giai đoạn.

Khác với các mô hình trước đây, mục tiêu trọng tâm của năm 2026 là lan tỏa nhận thức cộng đồng về "dữ liệu sạch" và "AI vì cộng đồng". Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên gia, cơ sở dữ liệu chuyên sâu phục vụ thi đấu và đảm bảo an ninh hệ thống.

Theo BTC, nếu như mùa giải 2025 tập trung phát hiện, bồi dưỡng tài năng trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy ứng dụng AI, thì mùa 2 được nâng tầm về quy mô lẫn hình thức thi như tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện bởi các mentor trong lĩnh vực AI trong nước và quốc tế.

Cuộc thi AI thực chiến trở lại với mùa 2. Ảnh: BTC.

Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Thành công của hệ thống thi đấu hoàn toàn tự động do người Việt làm chủ ở mùa giải 2025 đã chứng minh năng lực to lớn của giới công nghệ nước nhà. Bước sang năm 2026, VTV quyết tâm đưa 'AI thực chiến' đến gần hơn với công chúng dưới định dạng gameshow truyền hình hấp dẫn, nhằm giáo dục, nâng cao dân trí và lan tỏa mạnh mẽ khát vọng làm chủ công nghệ kiến tạo quốc gia".

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia chia sẻ mục tiêu là lan tỏa nhận thức về "dữ liệu sạch", giúp các tài năng trẻ có môi trường tốt nhất để huấn luyện các mô hình AI vì cộng đồng. Không dừng lại ở việc tìm kiếm người chiến thắng, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia sẽ chủ trì xây dựng các chương trình huấn luyện trực tiếp cho các đội thi, kết hợp tổ chức chuỗi sự kiện ươm tạo, workshop bên lề, tìm ra các ứng viên, dự án tiềm năng để tiếp tục bồi dưỡng.

Trước đó, mùa 1 AI thực chiến từng thu hút sự quan tâm trên các kênh truyền hình quốc gia. Đội vô địch giành giải thưởng 1 tỷ đồng cùng suất học bổng trị giá 1 triệu USD . Cơ cấu giải thưởng này được giữ nguyên ở mùa 2.