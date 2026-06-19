Thiên An ở hiện tại

Thiên An trở lại với vai trò MC tại một số cuộc thi về sắc đẹp. Diễn viên sinh năm 1998 chuộng phong cách quyến rũ, với những bộ đầm cắt xẻ tôn sắc vóc. Cô cho biết trước đây tìm đến việc học MC vì muốn cải thiện cột hơi và giọng nói của bản thân. Song hiện tại, cô ngày càng hứng thú, yêu thích công việc này.