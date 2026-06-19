Thiên An ở hiện tại

Hôm 19/6, Thiên An gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. "Ánh mắt có thể dịu dàng, nhưng nội tâm chưa từng yếu đuối", diễn viên chú thích. Thiên An xuất hiện trong trang phục trắng ton-sur-ton, thêm phụ kiện đồng hồ, khuyên tai đơn giản. Điểm nhấn của outfit là chiếc túi xách màu nâu mà cô mang theo bên mình.
Thời gian gần đây, Thiên An tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Diễn viên Cải mả chia sẻ nhiều khoảnh khắc công việc lẫn cuộc sống đời thường. Cô nhận lời tham gia một số chương trình, sự kiện giải trí.
Thiên An lên đồ cầu kỳ cho một buổi công chiếu phim tại TP.HCM. Cô xuất hiện với phong cách quý cô cổ điển, với chiếc đầm nhung hai dây đỏ rực, ôm sát tôn đường cong cơ thể cùng kiểu tóc ngắn uốn xoăn. Để tổng thể không bị nhàm chán, Thiên An phối thêm bộ phụ kiện vòng cổ, hoa tai và lắc tay ngọc trai.
Thiên An trở lại với vai trò MC tại một số cuộc thi về sắc đẹp. Diễn viên sinh năm 1998 chuộng phong cách quyến rũ, với những bộ đầm cắt xẻ tôn sắc vóc. Cô cho biết trước đây tìm đến việc học MC vì muốn cải thiện cột hơi và giọng nói của bản thân. Song hiện tại, cô ngày càng hứng thú, yêu thích công việc này.
"Càng học mình lại càng thấy MC không chỉ là chuyện nói trước đám đông, mà còn là cách cảm nhận cảm xúc, tư duy, trải nghiệm sống và xử lý tình huống. Chính điều đó làm mình ngày càng yêu thích hơn", Thiên An chia sẻ.
Thời gian rảnh, Thiên An cùng bạn bè tụ tập cafe hoặc đi ăn uống cùng gia đình. Diễn viên Cải mả thể hiện thái độ sống tích cực, đối diện mọi thứ trong cuộc sống với tâm thế lạc quan. Cô cho biết thời gian tới sẽ cố gắng và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mong muốn trở thành một MC chuyên nghiệp. Về diễn xuất, Thiên An có cố gắng sau một số dự án, song cô vẫn chưa có vai diễn thực sự ấn tượng.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.