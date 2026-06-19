Pháo táo bạo

Giọng ca "Hai phút hơn" có màn thay đồ trên sân khấu, nhảy bên dàn vũ công nam ở sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026.

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào ngày 19/6. Pháo đang là cái tên thu hút sự chú ý với màn chào sân đặc biệt. Thay vì catwalk rồi giới thiệu bản thân, cô mang theo một vũ đoàn lên sân khấu để trình diễn.

Nữ rapper xuất hiện với chiếc đầm cúp ngực màu đen, phối kèm phụ kiện găng tay, boots và kính cùng màu. Pháo sau đó lột áo ngoài, để lộ bộ trang phục ôm sát với chất liệu xuyên thấu. Giọng ca Hai phút hơn thể hiện vũ đạo quyến rũ cùng dàn vũ công nam.

Ở phần giao lưu với giám khảo, khi được Hương Giang đặt câu hỏi "Nếu ngày hôm nay chị chấm 5 điểm thì em nghĩ lý do là gì?", Pháo phản hồi: "Nếu chị chấm em 5 điểm thì tức là em còn có cơ hội lọt vào top 3". Câu trả lời của nữ rapper được cho là hài hước khi nhắc nhớ lại câu chuyện Hương Giang từng nhận điểm 5 tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand International All Stars.

Pháo tại vòng sơ khảo cuộc thi. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Pháo cũng chia sẻ phần chào sân của mình tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam năm nay. Clip trình diễn của nữ rapper được chia sẻ trên các diễn đàn sắc đẹp, thu hút sự quan tâm. Một số luồng ý kiến tỏ ra bất ngờ, thích thú với tiết mục của cô. Họ nhận xét Pháo năng lượng, tự tin, phù hợp tinh thần Miss Grand.

Song, số khác lại cho rằng Pháo đang "làm quá" giống các thí sinh Miss Grand Thailand. Khả năng tiến xa của Pháo cũng được dân mạng bàn luận. Bên cạnh một số ưu điểm, chiều cao 1,68 m được cho là bất lợi của Pháo trước dàn thí sinh khác.

Pháo sinh năm 2003 ở Tuyên Quang, tên thật Nguyễn Diệu Huyền. Cô là một trong những rapper trẻ nổi bật hiện tại, được chú ý qua nhiều sản phẩm âm nhạc có màu sắc riêng.

Việc một rapper bước vào cuộc thi sắc đẹp được xem là lựa chọn bất ngờ, nhất là khi cô được biết đến qua hình ảnh nghệ sĩ cá tính. Trước đó, Pháo có màn lấn sân điện ảnh khi tham gia phim Thỏ ơi của Trấn Thành.