Ý Nhi ở tuổi 24

Hôm 18/6, Ý Nhi chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật ở tuổi 24. Người đẹp thực hiện loạt ảnh với đa dạng concept trong ngày đặc biệt. "Cảm ơn tất cả món quà và những lời chúc thật ấm áp mà mọi người đã dành cho Nhi để chào đón tuổi mới. Nhi trân trọng từng tình cảm một", người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân.
Ý Nhi khoe món quà ngọt ngào là chiếc bánh kem được bạn trai tặng. Cặp đôi đã có mối tình kéo dài 9 năm. Chuyện tình của đôi uyên ương thu hút nhiều bình luận, chia sẻ tích cực từ dân mạng trên các nền tảng mạng.
Ở tuổi 24, Ý Nhi được khen ngày càng trưởng thành về sắc vóc. Không khó để nhận ra diện mạo Miss World Vietnam 2023 có nhiều thay đổi so với thời điểm mới đăng quang, đường nét gương mặt trở nên mềm mại, thanh tú hơn. Người đẹp cũng chăm chỉ tập luyện để cải thiện vóc dáng.
Ý Nhi thời gian qua tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống cá nhân, kết nối với khán giả hâm mộ. Thời gian rảnh, cô gặp gỡ bạn bè và đi du lịch.
Thời điểm mới đăng quang, Ý Nhi trung thành với phong cách nữ tính, có phần an toàn với những thiết kế đầm bánh bèo. Hiện tại, thời trang của nàng hậu đa dạng, phong cách hơn khi thử nghiệm những phong cách menswear hay quyến rũ, táo bạo.
Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định, là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,75 m cùng gương mặt sắc sảo, cá tính. Trước khi giành giải Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô từng đạt danh hiệu Á khôi Duyên dáng Sinh viên Bình Định.
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.