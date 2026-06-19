Ý Nhi ở tuổi 24

Hôm 18/6, Ý Nhi chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật ở tuổi 24. Người đẹp thực hiện loạt ảnh với đa dạng concept trong ngày đặc biệt. "Cảm ơn tất cả món quà và những lời chúc thật ấm áp mà mọi người đã dành cho Nhi để chào đón tuổi mới. Nhi trân trọng từng tình cảm một", người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân.