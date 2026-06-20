Sắc vóc Băng Di ở tuổi 36

Mới đây, Băng Di chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật. Người đẹp xuất hiện với áo hai dây màu xanh nổi bật phối cùng chân váy trắng, kết hợp phụ kiện lắc tay, hoa tai và nhẫn đính đá lấp lánh. Buổi tiệc có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của Băng Di. Sau đó, ngày 19/6, cô chia sẻ bức hình khác cùng chú thích: "Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc bạn chân cứng đá mềm, trở thành phiên bản tự hào của đứa trẻ trong mình".
Ở tuổi 36, Băng Di ngoài hoạt động nghệ thuật còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh, quản lý nhà hàng, tổ chức sự kiện... Người đẹp khá kín tiếng chuyện đời tư. "Thế giới thì ồn ào, cũng không làm tôi hứng thú. Sống cuộc đời của mình, đi con đường của mình, vững bước chân và chuẩn bị ra tiếp những quân bài mới", cô chia sẻ.
Trên fanpage, Băng Di thời gian qua có nhiều chia sẻ về công việc. Cô cho biết bản thân từng khởi nghiệp từ con số không, nhưng vẫn muốn thử sức. Thời điểm ban đầu khi vận hành công ty, Băng Di phải tự tay làm hầu hết mọi đầu việc. Từng có thời điểm, diễn viên gặp nhiều khó khăn nhưng cô vẫn kiên trì vượt qua.
Băng Di còn gây chú ý với chuyện tình 10 năm bên doanh nhân Justin Chiêm. Hồi tháng 10 năm ngoái, cô được bạn trai cầu hôn. Cặp đôi quen biết từ năm 2016 rồi công khai mối quan hệ một năm sau đó. Hai người thỉnh thoảng đăng ảnh chung, đi du lịch chung hoặc trekking cùng nhau. Băng Di khá kín tiếng, ít khi nhắc về nửa kia trên mạng xã hội.
Thời gian rảnh rỗi, cô đi du lịch, nghỉ dưỡng trong nước lẫn quốc tế. Diễn viên sinh năm 1990 thường xuyên thay đổi phong cách, từ năng động, quyến rũ cho tới những hình tượng cá tính.
Băng Di tên thật là Nguyễn Bảo Trinh, sinh năm 1990. Cô được biết tới là diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu. Từng có khoảng thời gian, người đẹp trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các bộ phim như Gia đình phép thuật, Gạo nếp gạo tẻ, Bí mật hai thế giới… Dự án điện ảnh gần đây Băng Di tham gia là Cục vàng của ngoại (đạo diễn Khương Ngọc).
Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.