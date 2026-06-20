Sắc vóc Băng Di ở tuổi 36

Trên fanpage, Băng Di thời gian qua có nhiều chia sẻ về công việc. Cô cho biết bản thân từng khởi nghiệp từ con số không, nhưng vẫn muốn thử sức. Thời điểm ban đầu khi vận hành công ty, Băng Di phải tự tay làm hầu hết mọi đầu việc. Từng có thời điểm, diễn viên gặp nhiều khó khăn nhưng cô vẫn kiên trì vượt qua.