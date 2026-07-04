Thi thể thiếu nữ Thái Lan trong vali và góc khuất bị phơi bày

Vụ phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi trong một chiếc vali tại Pattaya gây chấn động, đồng thời phơi bày nguy cơ bóc lột trẻ vị thành niên mà các chuyên gia nhiều lần cảnh báo.

Phố đi bộ rực rỡ ánh đèn của Pattaya (Thái Lan). Ảnh: Expedia.

Rạng sáng ngày 25/6, Kanyarat - một người chuyển giới làm việc tại một quán bar ở Pattaya - nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài trung niên bước vào quán. Cô từng nhiều lần bắt gặp người này đi ngang qua nhưng đây là lần đầu tiên ông ta trở thành khách của quán.

Người đàn ông sau đó ngồi cùng một nữ nhân viên tên Tang, gọi đồ uống và trò chuyện trước khi rời đi vào khoảng 2 giờ sáng.

Hai ngày sau, Kanyarat bàng hoàng khi nhận ra gương mặt vị khách hôm đó xuất hiện trên các bản tin. Người đàn ông là Simon Peter Carman, bị cảnh sát Thái Lan khởi tố với cáo buộc giết người.

Theo cơ quan điều tra, sau khi rời quán bar, Carman gặp Thunchanok Donhomla, cô gái 17 tuổi mới từ tỉnh Kalasin, vùng Đông Bắc Thái Lan, đến Pattaya được khoảng một tuần. Camera an ninh được cho là ghi lại cảnh hai người cùng đi vào khu chung cư nơi Carman sinh sống.

Sau đó, Donhomla mất tích. Đêm hôm sau, thi thể của cô được phát hiện trong một chiếc vali bị bỏ lại gần đường ray xe lửa.

Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Theo các chuyên gia, vụ việc không chỉ là một vụ án mạng đơn lẻ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xâm hại trẻ vị thành niên trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ phát triển, Guardian cho biết.

Sky Kanyarat lần đầu gặp Carman tại quán bar nơi cô làm việc, khi anh ấy mua đồ uống cho mình và đồng nghiệp Tang của cô. Ảnh: Guardian.

Diễn biến vụ án

Theo lời khai với cảnh sát, Carman đưa Donhomla về căn hộ của mình. Ông ta cho rằng giữa hai người xảy ra cãi vã và nạn nhân tử vong trong lúc ông "tự vệ". Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm pháp y xác định Donhomla nhiều khả năng tử vong do ngạt thở.

Cảnh sát cho biết nghi phạm khai đã giấu thi thể trong một chiếc vali trước khi mang đi phi tang. Camera an ninh được cho là ghi lại hình ảnh ông ta kéo vali rời khỏi chung cư vào tối cùng ngày.

Ngày hôm sau, bạn của Donhomla trình báo việc cô mất tích và tìm đến căn hộ của Carman. Chỉ ít giờ sau, nghi phạm bị bắt giữ.

Camera an ninh ghi lại hành tung của nghi phạm sát hại thiếu nữ Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.

Hiện Carman bị truy tố về các tội danh gồm giết người, phi tang thi thể nhằm che giấu nguyên nhân tử vong và các hành vi liên quan đến việc đưa người từ 15 đến dưới 18 tuổi đi nhằm mục đích khiếm nhã theo quy định của pháp luật Thái Lan. Ông phủ nhận toàn bộ các cáo buộc.

Mẹ kế của Donhomla, bà Oradee Bussarakum, cho biết gia đình mong muốn nghi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Chúng tôi chỉ hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Giờ đây cả gia đình đều vô cùng đau buồn", bà nói.

Những lo lắng của người lao động

Sau vụ án, nhiều người làm việc trong khu vực nơi Donhomla được nhìn thấy lần cuối cho biết họ cảm thấy bất an hơn. Kanyarat kể ngay sau khi đọc tin tức, cô đã nhắn tin cho nhiều đồng nghiệp và ai cũng bày tỏ sự lo lắng.

Tang, người từng tiếp xúc với Carman ngay trước thời điểm xảy ra vụ án, cho biết bà mất ngủ nhiều ngày vì không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài bình thường lại bị cáo buộc gây ra hành vi nghiêm trọng như vậy.

Kanyarat cũng chia sẻ rằng trong quá trình làm việc, cô từng gặp một số khách hàng có hành vi bạo lực và đã nhiều lần phải tự tìm cách rời khỏi tình huống nguy hiểm.

Theo cô, vụ án khiến nhiều người trong khu vực ý thức hơn về việc bảo đảm an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với khách lạ.

Pattaya là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, mỗi năm đón lượng lớn du khách quốc tế. Cùng với sự phát triển của ngành dịch vụ, các chuyên gia cho rằng địa phương cũng phải đối mặt với những thách thức trong công tác bảo vệ trẻ vị thành niên và phòng, chống nạn bóc lột.

Sau vụ án khiến một thiếu nữ 17 tuổi thiệt mạng tại Pattaya, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước nguy cơ bị dụ dỗ và xâm hại. Ảnh: Reuters.

Theo Pipatpong Fakfare, Phó Giáo sư nghiên cứu về du lịch tại Đại học Bangkok, chính quyền địa phương nhiều năm qua đã nỗ lực xây dựng hình ảnh Pattaya trở thành điểm đến đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm du khách.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc ngăn chặn tình trạng bóc lột trẻ em vẫn là vấn đề cần được ưu tiên.

Dù mại dâm là hành vi bất hợp pháp tại Thái Lan và pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi, các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em cho rằng việc thực thi pháp luật vẫn cần tiếp tục được tăng cường.

Tổ chức Manushya Foundation nhận định nhiều lao động trong ngành dịch vụ vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị bạo lực hoặc xâm hại, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ nạn nhân thay vì chỉ xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Laura Parker, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập tổ chức chống buôn người The Exodus Road, điều đáng lo ngại nhất là trẻ vị thành niên có thể bị che giấu trong các hoạt động thương mại trá hình.

"Khi việc mua bán tình dục được xem là bình thường, các trường hợp trẻ em hoặc người lớn bị ép buộc sẽ khó bị phát hiện và dễ bị bỏ qua hơn", bà nói.

Ông Fakfare cho rằng cần nhìn nhận tình trạng bóc lột tình dục trẻ em như một vấn đề riêng biệt, có nguyên nhân từ nghèo đói, sự thiếu cơ hội và nhu cầu từ một bộ phận du khách, thay vì đánh đồng với các cuộc tranh luận về hoạt động mại dâm của người trưởng thành.

Tổ chức Destiny Rescue Australia, đơn vị hỗ trợ giải cứu trẻ em bị bóc lột tại Thái Lan, cho biết phần lớn trẻ em không tự nguyện bước vào các hoạt động này.

Theo Giám đốc điều hành Greg Bradley, nhiều em bị dụ dỗ, lừa gạt hoặc lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để rơi vào vòng xoáy bóc lột.