Thế giới đổ dồn về lệnh ngừng bắn Gaza và lễ trao giải Nobel

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay mảnh giấy ghi chú do Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển đến trong cuộc thảo luận bàn tròn về Antifa ngày 8/10. Ông bất ngờ tạm dừng cuộc họp tại Nhà Trắng để thông báo: “Tôi vừa nhận được tin từ Ngoại trưởng rằng chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận ở Trung Đông - và họ sẽ cần tôi ngay lập tức”. Ảnh: Reuters.