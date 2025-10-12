Thế giới đổ dồn về lệnh ngừng bắn Gaza và lễ trao giải Nobel

|
Một người biểu tình được hỗ trợ sau khi trúng hơi cay trong cuộc đụng độ với lực lượng liên bang tại Chicago hôm 4/10. Trong những tuần gần đây, các đặc vụ liên bang đã được triển khai trên đường phố thành phố này, bắt giữ hàng trăm người nhập cư không giấy tờ trong chiến dịch mang tên “Operation Midway Blitz”, theo thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: Reuters.
|
Người dân tập trung tại Quảng trường Zócalo ở thủ đô Mexico City ngày 5/10 để tham dự sự kiện kỷ niệm một năm cầm quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum. Ảnh: Reuters.
|
Người dân đưa thú cưng của mình đến nhà thờ Công giáo St. Mary’s Star of the Sea ở Dublin, Ireland, để tham dự nghi lễ ban phước cho vật nuôi vào ngày 5/10. Buổi lễ được tổ chức nhân ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi - vị thánh bảo trợ cho muôn loài sinh vật. Ảnh: Reuters.
|
Thủ tướng Pháp sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu phát biểu trước báo giới bên ngoài một khách sạn ở Paris ngày 6/10. Là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron - người đang đối mặt với nhiều sức ép chính trị - Lecornu tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố nội các mới, động thái gây chấn động và đẩy nước Pháp sâu hơn vào khủng hoảng chính trị. Ảnh: Reuters.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay mảnh giấy ghi chú do Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển đến trong cuộc thảo luận bàn tròn về Antifa ngày 8/10. Ông bất ngờ tạm dừng cuộc họp tại Nhà Trắng để thông báo: “Tôi vừa nhận được tin từ Ngoại trưởng rằng chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận ở Trung Đông - và họ sẽ cần tôi ngay lập tức”. Ảnh: Reuters.
|
Giới chức Los Angeles tổ chức họp báo ngày 8/10 để công bố việc bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng Palisades nghiêm trọng hồi đầu năm. Trên màn hình phía sau là hình ảnh rừng cháy do trí tuệ nhân tạo tạo ra, được cho là do chính nghi phạm yêu cầu tạo dựng. Ảnh: Reuters.
|
Người dân tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, Israel, bày tỏ cảm xúc sau khi hay tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, ngày 9/10. Ảnh: Reuters.
|
11h ngày 10/10 (giờ địa phương), Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho Maria Corina Machado “vì những nỗ lực bền bỉ trong việc thúc đẩy quyền cho người dân Venezuela”. Trước đó, vào ngày 7-9/10, Ủy ban Nobel cũng lần lượt trao giải Nobel Y sinh, Nobel Vật lý, Nobel Hóa học.
|
Những người Palestine từng phải sơ tán xuống phía nam Dải Gaza theo lệnh của Israel trong thời chiến, nay đang trở về phía bắc sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực, trên một con đường ở khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 10/10. Ảnh: Reuters.
|
Tối 10/10, Triều Tiên long trọng tổ chức lễ duyệt binh và kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, với màn diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành và chương trình nghệ thuật hoành tráng tại sân vận động Bình Nhưỡng. Các đại biểu nước ngoài tham dự buổi lễ có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Buổi duyệt binh lớn đã phô diễn những vũ khí mạnh nhất của quân đội Triều Tiên bao gồm các pháo tự hành, bệ phóng rocket và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất". Ảnh: KCNA.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.