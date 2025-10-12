Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới đổ dồn về lệnh ngừng bắn Gaza và lễ trao giải Nobel

  • Chủ nhật, 12/10/2025 07:01 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Thế giới tuần qua (4-10/10) chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, lễ trao giải Nobel cùng cuộc duyệt binh với dàn khí tài tối tân tại Triều Tiên.

su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 1

Một người biểu tình được hỗ trợ sau khi trúng hơi cay trong cuộc đụng độ với lực lượng liên bang tại Chicago hôm 4/10. Trong những tuần gần đây, các đặc vụ liên bang đã được triển khai trên đường phố thành phố này, bắt giữ hàng trăm người nhập cư không giấy tờ trong chiến dịch mang tên “Operation Midway Blitz”, theo thông cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: Reuters.
Cảnh tượng kinh hoàng khi bão Matmo đổ bộ Trung Quốc Bão Matmo đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng 14h50 (giờ địa phương) hôm 5/10, với sức gió ở vùng gần tâm bão lên tới 151 km/h.
su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 2

Người dân tập trung tại Quảng trường Zócalo ở thủ đô Mexico City ngày 5/10 để tham dự sự kiện kỷ niệm một năm cầm quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum. Ảnh: Reuters.

su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 3

Người dân đưa thú cưng của mình đến nhà thờ Công giáo St. Mary’s Star of the Sea ở Dublin, Ireland, để tham dự nghi lễ ban phước cho vật nuôi vào ngày 5/10. Buổi lễ được tổ chức nhân ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi - vị thánh bảo trợ cho muôn loài sinh vật. Ảnh: Reuters.
Du khách lội băng tuyết sau trận bão gần Everest Đoạn video do nhân chứng ghi lại sau trận bão tuyết gần núi Everest trong ngày 4-5/10 cho thấy hàng trăm du khách lội bộ trong lớp tuyết dày đặc ở sườn phía đông ngọn núi. Gần 1.000 người từng bị mắc kẹt, nhiều nhóm đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn.
su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 4

Thủ tướng Pháp sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu phát biểu trước báo giới bên ngoài một khách sạn ở Paris ngày 6/10. Là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron - người đang đối mặt với nhiều sức ép chính trị - Lecornu tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố nội các mới, động thái gây chấn động và đẩy nước Pháp sâu hơn vào khủng hoảng chính trị. Ảnh: Reuters.

su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 5

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm trên tay mảnh giấy ghi chú do Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển đến trong cuộc thảo luận bàn tròn về Antifa ngày 8/10. Ông bất ngờ tạm dừng cuộc họp tại Nhà Trắng để thông báo: “Tôi vừa nhận được tin từ Ngoại trưởng rằng chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận ở Trung Đông - và họ sẽ cần tôi ngay lập tức”. Ảnh: Reuters.
su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 6

Giới chức Los Angeles tổ chức họp báo ngày 8/10 để công bố việc bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng Palisades nghiêm trọng hồi đầu năm. Trên màn hình phía sau là hình ảnh rừng cháy do trí tuệ nhân tạo tạo ra, được cho là do chính nghi phạm yêu cầu tạo dựng. Ảnh: Reuters.
Quảng Tây chìm trong biển nước, lũ dâng ngập tới mái nhà Tính đến 14h ngày 8/10, mực nước sông Tả Giang tại huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) đã dâng lên 122,09 m và vẫn tiếp tục tăng khiến nhiều khu dân cư ngập tới mái nhà. Chính quyền địa phương hiện vẫn duy trì cảnh báo ở mức cao.
Siêu bão Hạ Long quần thảo quần đảo Izu của Nhật Bản Siêu bão Halong đã đổ bộ vào quần đảo Izu của Nhật Bản sáng 9/10, mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân trên quần đảo khẩn trương sơ tán, đồng thời cảnh báo gió giật cực mạnh có thể làm hư hại nhà cửa và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng.
su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 7

Người dân tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, Israel, bày tỏ cảm xúc sau khi hay tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, ngày 9/10. Ảnh: Reuters.

Thị trấn Philippines rung chuyển dữ dội do động đất Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ vỡ sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra tối 9/10.
su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 8

11h ngày 10/10 (giờ địa phương), Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho Maria Corina Machado “vì những nỗ lực bền bỉ trong việc thúc đẩy quyền cho người dân Venezuela”. Trước đó, vào ngày 7-9/10, Ủy ban Nobel cũng lần lượt trao giải Nobel Y sinh, Nobel Vật lý, Nobel Hóa học.
su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 9

Những người Palestine từng phải sơ tán xuống phía nam Dải Gaza theo lệnh của Israel trong thời chiến, nay đang trở về phía bắc sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực, trên một con đường ở khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 10/10. Ảnh: Reuters.

su kien tuan qua, giai Nobel 2025, thoa thuan ngung ban, thoa thuan Gaza, duyet binh Trieu Tien, dong dat Philippines anh 10

Tối 10/10, Triều Tiên long trọng tổ chức lễ duyệt binh và kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, với màn diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành và chương trình nghệ thuật hoành tráng tại sân vận động Bình Nhưỡng. Các đại biểu nước ngoài tham dự buổi lễ có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Buổi duyệt binh lớn đã phô diễn những vũ khí mạnh nhất của quân đội Triều Tiên bao gồm các pháo tự hành, bệ phóng rocket và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, chưa được thử nghiệm, có tên gọi Hwasong-20, được mô tả là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất". Ảnh: KCNA.

sự kiện tuần qua giải Nobel 2025 thỏa thuận ngừng bắn thỏa thuận Gaza duyệt binh Triều Tiên động đất Philippines Triều Tiên Donald Trump Nobel Israel Palestine Trung Quốc Mỹ Pháp Trung Đông Mexico Emmanuel Macron ông Trump Nobel Hòa bình Israel Gaza báo Matmo khí tài Trung Quốc

