Điểm nóng Gaza và một tuần ngoại giao bận rộn của ông Trump

Người Palestine tiếp tục rời khỏi Thành phố Gaza hôm 15/9. Giữa lúc lực lượng quân sự gia tăng hiện diện và Israel tuyên bố về chiến dịch trên bộ vào đầu tuần, hàng chục nghìn người Palestine tiếp tục sơ tán khỏi thành phố - nơi vốn có khoảng 1 triệu cư dân, nhiều người trong số đó đã phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần. Ảnh: New York Times.