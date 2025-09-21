Điểm nóng Gaza và một tuần ngoại giao bận rộn của ông Trump

|
Người dân Palestine tại Thành phố Gaza sửa lại lều tạm bị hư hại sau một cuộc không kích của Israel trong đêm, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.
|
Những người biểu tình leo lên một bức tượng gần cầu Westminster trong cuộc tuần hành phản đối nhập cư tại London ngày 13/9. Sự kiện “Unite the Kingdom” do nhà hoạt động chính trị cực hữu Tommy Robinson tổ chức, đồng thời thu hút đông đảo lực lượng phản đối biểu tình kéo tới thủ đô Anh. Ảnh: Reuters.
|
Một người tưởng niệm Charlie Kirk tại Orem, bang Utah (Mỹ) ngày 14/9. Kirk - nhà hoạt động chính trị bảo thủ và đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã bị bắn chết tuần trước khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Ảnh: New York Times.
|
Lính cứu hỏa dập tắt tàn tro của vụ cháy rừng gần khu định cư Ordzhonikidze, Crimea, ngày 15/9. Ảnh: Reuters.
|
Người Palestine tiếp tục rời khỏi Thành phố Gaza hôm 15/9. Giữa lúc lực lượng quân sự gia tăng hiện diện và Israel tuyên bố về chiến dịch trên bộ vào đầu tuần, hàng chục nghìn người Palestine tiếp tục sơ tán khỏi thành phố - nơi vốn có khoảng 1 triệu cư dân, nhiều người trong số đó đã phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần. Ảnh: New York Times.
|
Một người biểu tình tạo dáng trước trường quay “Jimmy Kimmel Live!” ở Los Angeles ngày 17/9. Kênh ABC thuộc Disney đã tạm ngừng vô thời hạn chương trình talkshow đêm muộn của Kimmel giữa lúc nổ ra tranh cãi về phát ngôn gần đây của ông liên quan đến nghi phạm sát hại Charlie Kirk. Ảnh: Sipa.
|
Các giao dịch viên làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York trong khi màn hình TV chiếu hình Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 17/9. Fed đã hạ lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ tháng 12 và phát tín hiệu có thể tiếp tục cắt giảm trong năm nay. Ảnh: Reuters.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức họp báo tại Chequers, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước ngày 18/9 ở Aylesbury (Anh). Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân. Ảnh: Reuters.
|
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (phải) cùng Công nương xứ Wales Catherine và các em nhỏ trong nhóm Squirrel Scouts tham quan Frogmore Cottage ở Windsor (Anh) ngày 18/9. Họ đã dành buổi chiều bên nhau trong khuôn viên Lâu đài Windsor. Gia đình Trump có mặt tại Anh trong chuyến thăm cấp Nhà nước. Ảnh: Reuters.
|
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/9, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 11 và ông sẽ thăm Trung Quốc “đầu năm 2026". Trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, nạn buôn lậu fentanyl và sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
