Điểm nóng Gaza và một tuần ngoại giao bận rộn của ông Trump

  • Chủ nhật, 21/9/2025 07:05 (GMT+7)
  • 07:05 21/9/2025

Sự kiện thế giới tuần qua (13-19/9) nổi bật với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tới Anh, cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng diễn biến căng thẳng tại Gaza.

ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 1

Người dân Palestine tại Thành phố Gaza sửa lại lều tạm bị hư hại sau một cuộc không kích của Israel trong đêm, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 2

Những người biểu tình leo lên một bức tượng gần cầu Westminster trong cuộc tuần hành phản đối nhập cư tại London ngày 13/9. Sự kiện “Unite the Kingdom” do nhà hoạt động chính trị cực hữu Tommy Robinson tổ chức, đồng thời thu hút đông đảo lực lượng phản đối biểu tình kéo tới thủ đô Anh. Ảnh: Reuters.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 3

Một người tưởng niệm Charlie Kirk tại Orem, bang Utah (Mỹ) ngày 14/9. Kirk - nhà hoạt động chính trị bảo thủ và đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã bị bắn chết tuần trước khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Ảnh: New York Times.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 4

Lính cứu hỏa dập tắt tàn tro của vụ cháy rừng gần khu định cư Ordzhonikidze, Crimea, ngày 15/9. Ảnh: Reuters.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 5

Người Palestine tiếp tục rời khỏi Thành phố Gaza hôm 15/9. Giữa lúc lực lượng quân sự gia tăng hiện diện và Israel tuyên bố về chiến dịch trên bộ vào đầu tuần, hàng chục nghìn người Palestine tiếp tục sơ tán khỏi thành phố - nơi vốn có khoảng 1 triệu cư dân, nhiều người trong số đó đã phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần. Ảnh: New York Times.
Các tòa nhà ở Gaza đổ sập sau đòn tấn công dữ dội của Israel Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong các cuộc không kích từ Israel vào đêm ngày 15/9, cư dân Palestine phải di dời, dọn dẹp đống đổ nát, thu nhặt đồ đạc và mang theo tài sản để bảo đảm an toàn.
Lễ đón trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' của Vương quốc Anh Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Anh ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân được chào đón bằng nghi lễ Hoàng gia tại lâu đài Windsor với diễu hành xe ngựa, duyệt đội danh dự, màn trình diễn không quân đặc sắc và tiệc chiêu đãi trang trọng.
Cận cảnh quốc yến xa hoa của Vương quốc Anh Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tham dự quốc yến do Hoàng gia Anh tổ chức tại Đại sảnh St. George, Lâu đài Windsor. Ông Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước lần này là "một trong những vinh dự cao quý nhất cuộc đời".
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 6

Một người biểu tình tạo dáng trước trường quay “Jimmy Kimmel Live!” ở Los Angeles ngày 17/9. Kênh ABC thuộc Disney đã tạm ngừng vô thời hạn chương trình talkshow đêm muộn của Kimmel giữa lúc nổ ra tranh cãi về phát ngôn gần đây của ông liên quan đến nghi phạm sát hại Charlie Kirk. Ảnh: Sipa.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 7

Các giao dịch viên làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York trong khi màn hình TV chiếu hình Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 17/9. Fed đã hạ lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ tháng 12 và phát tín hiệu có thể tiếp tục cắt giảm trong năm nay. Ảnh: Reuters.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức họp báo tại Chequers, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước ngày 18/9 ở Aylesbury (Anh). Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân. Ảnh: Reuters.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 9

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (phải) cùng Công nương xứ Wales Catherine và các em nhỏ trong nhóm Squirrel Scouts tham quan Frogmore Cottage ở Windsor (Anh) ngày 18/9. Họ đã dành buổi chiều bên nhau trong khuôn viên Lâu đài Windsor. Gia đình Trump có mặt tại Anh trong chuyến thăm cấp Nhà nước. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc khoe gần 100 chiến đấu cơ tối tân trước công chúng Sáng 19/9, Triển lãm Hàng không Không quân 2025 lần đầu công khai gần 100 khí tài quân sự hiện đại cho người dân chiêm ngưỡng, bên cạnh đó là màn phối hợp xuất kích của hàng loạt chiến đấu cơ trên bầu trời tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
ong Trump tham Anh, dien dam Trump Tap, xung dot Gaza anh 10

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/9, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 11 và ông sẽ thăm Trung Quốc “đầu năm 2026". Trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, nạn buôn lậu fentanyl và sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Một tuần dồn dập biến động chính trị - quân sự

Tuần qua (6-12/9) ghi dấu hàng loạt biến động chính trị - quân sự: từ việc hai lãnh đạo Nhật Bản và Pháp bất ngờ từ chức, vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Mỹ, làn sóng biểu tình ở Nepal cho đến cuộc không kích bất ngờ của Israel vào Qatar.

05:59 14/9/2025

Ảnh tuần qua: Thế giới đổ dồn chú ý về thượng đỉnh Trump - Putin

Bên cạnh thảm họa cháy rừng, tuyên bố liên bang hóa thủ đô Washington của ông Trump và khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, tâm điểm chú ý tuần qua (9-15/8) đều hướng về cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

06:05 17/8/2025

Nắng nóng, thiên tai bao trùm thế giới tuần qua

Thế giới tuần qua (2-8/8) nổi bật bởi đòn áp thuế lên Ấn Độ, những màn "kiến tạo hòa bình" qua các cuộc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của ông Trump và thông tin về tình trạng nắng nóng kỷ lục trên toàn thế giới.

06:24 10/8/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

