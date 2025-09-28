Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Siêu bão và phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiếm sóng tuần qua

  • Chủ nhật, 28/9/2025 07:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tuần qua (20-26/9) chứng kiến siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 - quét qua khu vực Tây Thái Bình Dương, lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk và những diễn biến căng thẳng ở cuộc họp tại Liên Hợp Quốc.

sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 1

Một chiếc xe máy bốc cháy tại thủ đô Manila (Philippines) trong cuộc biểu tình chống tham nhũng vào chủ nhật, ngày 21/9. Các cuộc biểu tình nổ ra nhằm phản đối cáo buộc chính phủ quản lý kém các dự án kiểm soát lũ lụt.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 2

Người Palestine tại một bếp ăn từ thiện bên ngoài trại tạm cư ở Khan Yunis, Dải Gaza, vào ngày 21/9. Ảnh: New York Times.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 3

Người dân tại Glendale, bang Arizona, hát trong lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người bị sát hại, vào ngày 21/9.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 4

Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, phát biểu tại lễ tưởng niệm chồng ở thành phố Glendale, bang Arizona vào ngày 21/9. Hàng chục nghìn người ủng hộ đã lấp kín sân vận động State Farm để bày tỏ lòng tiếc thương và tri ân đối với Charlie Kirk - người qua đời ở tuổi 31 sau khi bị bắn trong lúc đang phát biểu tại Đại học Utah Valley vào ngày 10/9.
Trung Quốc khoe tiêm kích tàng hình cất - hạ cánh trên tàu sân bay Ngày 22/9, Hải quân Trung Quốc (PLAN) công bố video cho thấy lần đầu tiên ba loại máy bay chủ lực: tiêm kích tàng hình J-35, tiêm kích J-15T và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 đồng loạt cất - hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến, con tàu đầu tiên của nước này được trang bị máy phóng điện từ hiện đại.
Máy bay F-16 của Ukraine bắn hạ UAV Theo không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 552 thiết bị bay không người lái và 31 tên lửa.
Siêu bão Ragasa càn quét Philippines Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.
Tổng thống Macron bị chặn đường giữa New York Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đi bộ 'bất đắc dĩ' khoảng 30 phút giữa trung tâm thành phố khi đoàn xe của ông bị chặn để nhường đường cho đoàn xe Tổng thống Mỹ Donald Trump.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 5

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước lên thang cuốn khi tới tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, ngày 23/9. Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ cùng phu nhân bước lên thang cuốn, thiết bị bất ngờ dừng lại.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 6

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào thứ ba, ngày 23/9. Trong bài diễn văn phần lớn không theo kịch bản, ông đã chỉ trích mạnh mẽ Liên Hợp Quốc.

sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhìn vào màn hình điện thoại có nhắc đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, ngày 23/9.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 8

Lực lượng cứu hỏa hỗ trợ một người đàn ông thoát khỏi căn hộ bị ngập lụt ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ tư, ngày 24/9. Cơn bão Ragasa đã khiến Hong Kong và nhiều khu vực rộng lớn tại miền nam Trung Quốc rơi vào tê liệt trong tuần này, sau khi càn quét qua các hòn đảo xa xôi của Philippines và những vùng núi hiểm trở ở Đài Loan. Cơn bão mạnh đã gây ra sạt lở đất, lũ lụt và những con sóng khổng lồ. Tại Đài Loan, ít nhất 14 người thiệt mạng và 31 người khác vẫn mất tích tính đến ngày 25/9, sau khi một con đập tự nhiên bị vỡ vào ngày hôm trước, giải phóng tới 68 triệu tấn nước và nhấn chìm thị trấn Quang Phúc lân cận trong biển nước. Ảnh: New York Times.
Hố tử thần sâu 50 m xuất hiện trên đường phố Bangkok Một video đã ghi lại cảnh mặt đường sụp đổ chỉ trong chốc lát, tạo thành một hố tử thần sâu 50 m, cuốn theo 2 cột điện, hệ thống đường ống ngầm cùng một xe cảnh sát rơi xuống hố.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 9

Các đặc vụ FBI đứng trên nóc tòa nhà văn phòng của một luật sư di trú, đối diện trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) - nơi vừa xảy ra một vụ xả súng, tại Dallas, bang Texas (Mỹ) ngày 24/9.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 10

Hình ảnh chữ ký của cựu Tổng thống Joe Biden được tạo bằng máy ký tự động (autopen) được trưng bày thay cho chân dung chính thức của ông, bên cạnh ảnh của Tổng thống Donald Trump, tại khu "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" dọc hành lang Colonnade trong Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 25/9.
sle tuong niem Charlie Kirk, ieu bao Ragasa, hop Lien Hop Quoc anh 11

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông đã cho lắp đặt hệ thống loa phóng thanh “bao vây Gaza”, kết nối trực tiếp với micro của mình, với hy vọng các con tin đang bị Hamas giam giữ có thể nghe thấy. Ông cũng khẳng định quyết tâm “kết thúc sứ mệnh” loại bỏ Hamas tại Gaza, đồng thời mạnh mẽ bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine.

Điểm nóng Gaza và một tuần ngoại giao bận rộn của ông Trump

Sự kiện thế giới tuần qua (13-19/9) nổi bật với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tới Anh, cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng diễn biến căng thẳng tại Gaza.

07:05 21/9/2025

Một tuần dồn dập biến động chính trị - quân sự

Tuần qua (6-12/9) ghi dấu hàng loạt biến động chính trị - quân sự: từ việc hai lãnh đạo Nhật Bản và Pháp bất ngờ từ chức, vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Mỹ, làn sóng biểu tình ở Nepal cho đến cuộc không kích bất ngờ của Israel vào Qatar.

05:59 14/9/2025

Ảnh tuần qua: Thế giới đổ dồn chú ý về thượng đỉnh Trump - Putin

Bên cạnh thảm họa cháy rừng, tuyên bố liên bang hóa thủ đô Washington của ông Trump và khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, tâm điểm chú ý tuần qua (9-15/8) đều hướng về cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

06:05 17/8/2025

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Chinh quyen bang phan doi ong Trump dieu quan hinh anh

Chính quyền bang phản đối ông Trump điều quân

1 giờ trước 09:33 28/9/2025

0

Ông Trump yêu cầu quân đội “bảo vệ” Portland và ICE bằng “toàn bộ sức mạnh”, trong khi lãnh đạo Oregon bác bỏ nguy cơ bạo loạn và kêu gọi ông rút quyết định.

Giam dap tai An Do lam 36 nguoi tu vong hinh anh

Giẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vong

3 giờ trước 07:58 28/9/2025

0

Ngày 27/9, vụ giẫm đạp tang thương xảy ra trong cuộc vận động tranh cử của Chủ tịch đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm 36 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, và gần 60 người phải nhập viện.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

