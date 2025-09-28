Siêu bão và phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiếm sóng tuần qua

|
Một chiếc xe máy bốc cháy tại thủ đô Manila (Philippines) trong cuộc biểu tình chống tham nhũng vào chủ nhật, ngày 21/9. Các cuộc biểu tình nổ ra nhằm phản đối cáo buộc chính phủ quản lý kém các dự án kiểm soát lũ lụt.
|
Người Palestine tại một bếp ăn từ thiện bên ngoài trại tạm cư ở Khan Yunis, Dải Gaza, vào ngày 21/9. Ảnh: New York Times.
|
Người dân tại Glendale, bang Arizona, hát trong lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người bị sát hại, vào ngày 21/9.
|
Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, phát biểu tại lễ tưởng niệm chồng ở thành phố Glendale, bang Arizona vào ngày 21/9. Hàng chục nghìn người ủng hộ đã lấp kín sân vận động State Farm để bày tỏ lòng tiếc thương và tri ân đối với Charlie Kirk - người qua đời ở tuổi 31 sau khi bị bắn trong lúc đang phát biểu tại Đại học Utah Valley vào ngày 10/9.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước lên thang cuốn khi tới tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, ngày 23/9. Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ cùng phu nhân bước lên thang cuốn, thiết bị bất ngờ dừng lại.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào thứ ba, ngày 23/9. Trong bài diễn văn phần lớn không theo kịch bản, ông đã chỉ trích mạnh mẽ Liên Hợp Quốc.
|
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhìn vào màn hình điện thoại có nhắc đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, ngày 23/9.
|
Lực lượng cứu hỏa hỗ trợ một người đàn ông thoát khỏi căn hộ bị ngập lụt ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ tư, ngày 24/9. Cơn bão Ragasa đã khiến Hong Kong và nhiều khu vực rộng lớn tại miền nam Trung Quốc rơi vào tê liệt trong tuần này, sau khi càn quét qua các hòn đảo xa xôi của Philippines và những vùng núi hiểm trở ở Đài Loan. Cơn bão mạnh đã gây ra sạt lở đất, lũ lụt và những con sóng khổng lồ. Tại Đài Loan, ít nhất 14 người thiệt mạng và 31 người khác vẫn mất tích tính đến ngày 25/9, sau khi một con đập tự nhiên bị vỡ vào ngày hôm trước, giải phóng tới 68 triệu tấn nước và nhấn chìm thị trấn Quang Phúc lân cận trong biển nước. Ảnh: New York Times.
|
Các đặc vụ FBI đứng trên nóc tòa nhà văn phòng của một luật sư di trú, đối diện trụ sở Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) - nơi vừa xảy ra một vụ xả súng, tại Dallas, bang Texas (Mỹ) ngày 24/9.
|
Hình ảnh chữ ký của cựu Tổng thống Joe Biden được tạo bằng máy ký tự động (autopen) được trưng bày thay cho chân dung chính thức của ông, bên cạnh ảnh của Tổng thống Donald Trump, tại khu "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" dọc hành lang Colonnade trong Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 25/9.
|
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ông đã cho lắp đặt hệ thống loa phóng thanh “bao vây Gaza”, kết nối trực tiếp với micro của mình, với hy vọng các con tin đang bị Hamas giam giữ có thể nghe thấy. Ông cũng khẳng định quyết tâm “kết thúc sứ mệnh” loại bỏ Hamas tại Gaza, đồng thời mạnh mẽ bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine.
Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu
“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.Độc giả có thể xem thêm tại đây.