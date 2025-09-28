Siêu bão và phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiếm sóng tuần qua

Lực lượng cứu hỏa hỗ trợ một người đàn ông thoát khỏi căn hộ bị ngập lụt ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ tư, ngày 24/9. Cơn bão Ragasa đã khiến Hong Kong và nhiều khu vực rộng lớn tại miền nam Trung Quốc rơi vào tê liệt trong tuần này, sau khi càn quét qua các hòn đảo xa xôi của Philippines và những vùng núi hiểm trở ở Đài Loan. Cơn bão mạnh đã gây ra sạt lở đất, lũ lụt và những con sóng khổng lồ. Tại Đài Loan, ít nhất 14 người thiệt mạng và 31 người khác vẫn mất tích tính đến ngày 25/9, sau khi một con đập tự nhiên bị vỡ vào ngày hôm trước, giải phóng tới 68 triệu tấn nước và nhấn chìm thị trấn Quang Phúc lân cận trong biển nước. Ảnh: New York Times.