Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thiên tai dồn dập, Mỹ đóng cửa chính phủ gây chấn động thế giới

  • Chủ nhật, 5/10/2025 10:06 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tuần qua (27/9-3/10), Đông Nam Á oằn mình trước bão, động đất, trong khi kế hoạch Gaza của ông Trump được mong đợi sẽ tạo bước tiến mới trong xung đột tại Trung Đông. Cùng lúc, việc chính phủ Mỹ đóng cửa tạo dư chấn mạnh mẽ lên tài chính, kinh tế và vấn đề nhập cư toàn cầu.

Anh an tuong tuan qua anh 1

Phi hành gia Jonny Kim chia sẻ bức ảnh chụp “mắt bão” Humberto từ Trạm Vũ trụ Quốc tế hôm 27/9. Thời điểm đó, Humberto đạt cấp 4, một trong những mức nguy hiểm nhất trên thang bão. Ảnh: NASA.
Anh an tuong tuan qua anh 2

Đội bay biểu diễn Thunderbirds thực hiện màn bay sát cánh tại triển lãm hàng không “Wings of Pride” ở thành phố Pueblo, bang Colorado (Mỹ), ngày 27/9. Ảnh: USA Today.
Anh an tuong tuan qua anh 3

Biển người tại ga tàu Hồng Kiều, Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 28/9. Bắt đầu từ ngày 1/10 cả đất nước Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ kép Quốc khánh - Trung thu kéo dài tới 8 ngày, một “làn sóng di chuyển” khổng lồ đã đồng loạt bùng nổ. Ảnh: Reuters.
Hiện trường khói lửa sau vụ xả súng và phóng hỏa ở nhà Mỹ Ít nhất 4 người chết, 8 người bị thương sau vụ xả súng tại nhà thờ ở Grand Blanc, bang Michigan của Mỹ vào ngày 28/9, nghi phạm dường như còn phóng hỏa công trình.
Anh an tuong tuan qua anh 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo chung tại Phòng Tiệc của Nhà Trắng ở Washington, D.C., (Mỹ) ngày 29/9. Ông Trump sau đó đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng xin lỗi Qatar về vụ không kích gần đây nhằm vào thủ đô Doha. Ảnh: Reuters.
Anh an tuong tuan qua anh 5

Dãy nhà dọc sông Cửa Tiền tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị bão số 10 quật tung mái, từng mảng tôn và gạch vữa bung tróc, để lại khung nhà trơ trọi, cây cối bên đường cũng gãy đổ và bật gốc hàng loạt. Tính đến ngày 1/10, bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) và hoàn lưu bão đã làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng. Ảnh: Znews.
Anh an tuong tuan qua anh 6

Sáng 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội, giao thông xáo trộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong cùng ngày, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh: Znews.
Anh an tuong tuan qua anh 7

Vụ sập tòa nhà nội trú Al Khoziny tại thị trấn Sidoarjo, Đông Java (Indonesia) xảy ra vào ngày 29/9 khi các học sinh nam đang làm lễ cầu nguyện buổi chiều. Tòa nhà cũ vốn chỉ cao 2 tầng, nhưng vừa bị nâng thêm 2 tầng nữa mà không có giấy phép xây dựng. Giới chức Indonesia cho biết tính đến ngày 4/10, số người thiệt mạng trong vụ sập trường học đã tăng lên 17 người cùng khoảng hơn 40 người mất tích. Hiện, các lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai máy móc hạng nặng để tìm kiếm nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ảnh: EPA.
Người dân Philippines hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển Một trận động đất mạnh với cường độ 6,9 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines vào đêm 30/9, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường, làm hư hại một nhà thờ bằng đá và gây mất điện tại một số khu vực. Tâm chấn nằm cách thành phố Bogo, tỉnh Cebu khoảng 17 km về phía đông bắc.
Anh an tuong tuan qua anh 8

Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ từ khắp nơi trên thế giới lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, Virginia, ngày 30/9. Ông nhấn mạnh họ sẽ là lực lượng then chốt trong cuộc chiến chống “kẻ thù từ bên trong” và coi nước Mỹ như một “bãi tập huấn” cho cuộc đối đầu này. Ảnh: Reuters.

Anh an tuong tuan qua anh 9

Sáng sớm ở Điện Capitol, Washington D.C. (1/10), chỉ vài giờ sau khi chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa do Quốc hội bế tắc ngân sách. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, nước Mỹ phải đối mặt tình trạng này, khi cuộc giằng co kéo dài nhiều tuần giữa Cộng hòa và Dân chủ về trợ cấp Obamacare tăng cường không tìm được lối thoát. Hai bên đều khẳng định không muốn bị coi là thủ phạm cho sự tê liệt ngân sách. Ảnh: New York Times.
Tổng thống Hàn Quốc quảng bá APEC cùng G-Dragon, Jang Won Young Ngày 2.10, Ủy ban APEC 2025 Hàn Quốc đã công bố video quảng bá mới, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao của xứ kim chi như nam ca sĩ thần tượng G-Dragon (Big Bang), nữ thần tượng Jang Won Young (IVE), cựu danh thủ bóng đá Park Ji Sung, đạo diễn Park Chan Wook, và cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Vụ nổ như 'bom nguyên tử' biến bầu trời California thành biển lửa Vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn dữ dội tại nhà máy lọc dầu Chevron ở California thổi bùng cột lửa cao gần 100m, khói đen cuồn cuộn bao trùm, buộc hàng nghìn cư dân quanh Los Angeles hoảng loạn trú ẩn khẩn cấp.

Đạn pháo Mỹ trút xuống tàu chở ma tuý ngoài khơi Venezuela Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào một con tàu bị cáo buộc chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela.

Siêu bão và phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chiếm sóng tuần qua

Tuần qua (20-26/9) chứng kiến siêu bão Ragasa - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025 - quét qua khu vực Tây Thái Bình Dương, lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk và những diễn biến căng thẳng ở cuộc họp tại Liên Hợp Quốc.

07:44 28/9/2025

Điểm nóng Gaza và một tuần ngoại giao bận rộn của ông Trump

Sự kiện thế giới tuần qua (13-19/9) nổi bật với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân tới Anh, cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng diễn biến căng thẳng tại Gaza.

07:05 21/9/2025

Một tuần dồn dập biến động chính trị - quân sự

Tuần qua (6-12/9) ghi dấu hàng loạt biến động chính trị - quân sự: từ việc hai lãnh đạo Nhật Bản và Pháp bất ngờ từ chức, vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Mỹ, làn sóng biểu tình ở Nepal cho đến cuộc không kích bất ngờ của Israel vào Qatar.

05:59 14/9/2025

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Trieu Tien tuyen bo danh thep ve bien phap dap tra My hinh anh

Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ

39 phút trước 09:50 5/10/2025

0

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng đã phân bổ các nguồn lực chiến lược để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phát triển các biện pháp quân sự bổ sung, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin sáng 5/10.

Cu lot xac ngoan muc cua Santiago sau ba thap ky hinh anh

Cú lột xác ngoạn mục của Santiago sau ba thập kỷ

54 phút trước 09:35 5/10/2025

0

Từ thành phố “ngạt thở” vì khói bụi, Santiago - thủ đô của Chile - đã kiên trì áp dụng loạt biện pháp kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh, đạt tiến bộ rõ rệt trong ba thập kỷ.

Phương Linh

Ảnh ấn tượng tuần qua Donald Trump Israel Trung Quốc Mỹ Trung Đông thiên tai bão Bualoi ngập lụt động đấp sập trường Hà Nội Mỹ Philippines ông Trump Israel dải Gaza Indonesia Trung Quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý