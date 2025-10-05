Thiên tai dồn dập, Mỹ đóng cửa chính phủ gây chấn động thế giới

Vụ sập tòa nhà nội trú Al Khoziny tại thị trấn Sidoarjo, Đông Java (Indonesia) xảy ra vào ngày 29/9 khi các học sinh nam đang làm lễ cầu nguyện buổi chiều. Tòa nhà cũ vốn chỉ cao 2 tầng, nhưng vừa bị nâng thêm 2 tầng nữa mà không có giấy phép xây dựng. Giới chức Indonesia cho biết tính đến ngày 4/10, số người thiệt mạng trong vụ sập trường học đã tăng lên 17 người cùng khoảng hơn 40 người mất tích. Hiện, các lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai máy móc hạng nặng để tìm kiếm nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ảnh: EPA.