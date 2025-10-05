Thiên tai dồn dập, Mỹ đóng cửa chính phủ gây chấn động thế giới

|
Phi hành gia Jonny Kim chia sẻ bức ảnh chụp “mắt bão” Humberto từ Trạm Vũ trụ Quốc tế hôm 27/9. Thời điểm đó, Humberto đạt cấp 4, một trong những mức nguy hiểm nhất trên thang bão. Ảnh: NASA.
|
Đội bay biểu diễn Thunderbirds thực hiện màn bay sát cánh tại triển lãm hàng không “Wings of Pride” ở thành phố Pueblo, bang Colorado (Mỹ), ngày 27/9. Ảnh: USA Today.
|
Biển người tại ga tàu Hồng Kiều, Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 28/9. Bắt đầu từ ngày 1/10 cả đất nước Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ kép Quốc khánh - Trung thu kéo dài tới 8 ngày, một “làn sóng di chuyển” khổng lồ đã đồng loạt bùng nổ. Ảnh: Reuters.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo chung tại Phòng Tiệc của Nhà Trắng ở Washington, D.C., (Mỹ) ngày 29/9. Ông Trump sau đó đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng xin lỗi Qatar về vụ không kích gần đây nhằm vào thủ đô Doha. Ảnh: Reuters.
|
Dãy nhà dọc sông Cửa Tiền tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị bão số 10 quật tung mái, từng mảng tôn và gạch vữa bung tróc, để lại khung nhà trơ trọi, cây cối bên đường cũng gãy đổ và bật gốc hàng loạt. Tính đến ngày 1/10, bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) và hoàn lưu bão đã làm 194 người thương vong và mất tích, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng. Ảnh: Znews.
|
Sáng 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội, giao thông xáo trộn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong cùng ngày, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh: Znews.
|
Vụ sập tòa nhà nội trú Al Khoziny tại thị trấn Sidoarjo, Đông Java (Indonesia) xảy ra vào ngày 29/9 khi các học sinh nam đang làm lễ cầu nguyện buổi chiều. Tòa nhà cũ vốn chỉ cao 2 tầng, nhưng vừa bị nâng thêm 2 tầng nữa mà không có giấy phép xây dựng. Giới chức Indonesia cho biết tính đến ngày 4/10, số người thiệt mạng trong vụ sập trường học đã tăng lên 17 người cùng khoảng hơn 40 người mất tích. Hiện, các lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai máy móc hạng nặng để tìm kiếm nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ảnh: EPA.
|
Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ từ khắp nơi trên thế giới lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, Virginia, ngày 30/9. Ông nhấn mạnh họ sẽ là lực lượng then chốt trong cuộc chiến chống “kẻ thù từ bên trong” và coi nước Mỹ như một “bãi tập huấn” cho cuộc đối đầu này. Ảnh: Reuters.
|
Sáng sớm ở Điện Capitol, Washington D.C. (1/10), chỉ vài giờ sau khi chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa do Quốc hội bế tắc ngân sách. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, nước Mỹ phải đối mặt tình trạng này, khi cuộc giằng co kéo dài nhiều tuần giữa Cộng hòa và Dân chủ về trợ cấp Obamacare tăng cường không tìm được lối thoát. Hai bên đều khẳng định không muốn bị coi là thủ phạm cho sự tê liệt ngân sách. Ảnh: New York Times.
