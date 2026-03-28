Thế Giới Di Động muốn kinh doanh bất động sản

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động trình cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh bằng việc thêm mới kinh doanh bất động sản.

MWG vừa trình cổ đông tài liệu họp, trong đó đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Ảnh: Liên Phạm.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu 185.000 tỷ đồng , tăng 19% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 9.200 tỷ đồng , tăng 30%. Đây đều là mức doanh thu và lợi nhuận cao chưa từng có.

Lý giải về kế hoạch tham vọng này, MWG cho biết Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số vào năm 2026, nhờ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế nhiều khu vực và kích cầu tiêu dùng. Dù xung đột thương mại và địa chính trị toàn cầu vẫn là rủi ro gây áp lực lên xuất khẩu, việc làm và sức mua trong nước, MWG sẽ tập trung xây dựng nội lực, chủ động tạo ra nhu cầu mới về sản phẩm và dịch vụ để sẵn sàng vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội.

Về phân phối lợi nhuận, MWG dự kiến trả cổ tức tiền mặt 20% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, tương đương cổ đông nắm giữ một cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Cổ tức sẽ chi trả theo 2 đợt, đợt 1 là 10% vào quý III/2026 và đợt 2 là 10% vào quý IV/2026. Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Tại đại hội sắp tới, HĐQT MWG cũng trình cổ đông bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2025 và phương án phát hành ESOP năm 2026.

Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2025 dự kiến phát hành là hơn 7,3 triệu đơn vị, thời gian thực hiện trong năm 2026. Số lượng cổ phiếu ESOP năm 2026 tối đa là 3 triệu đơn vị, thời gian thực hiện trong năm 2027. Giá phát hành cùng là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

Ngoài các nội dung trên, ban lãnh đạo công ty cũng trình cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp muốn thêm mới lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Khép lại năm 2025, Thế Giới Di Động đạt doanh thu cao kỷ lục gần 6 tỷ USD , tăng hơn 16% so với năm liền trước, vượt khoảng 4% kế hoạch năm. Các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và bách hóa đều ghi nhận tăng trưởng.