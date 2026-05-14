Thay đổi khó nhận ra ở Mazda3 2027

Mazda3 2027 tại châu Âu nhận một số chỉnh sửa nhỏ ở trang bị, gần như không thay đổi ngoại hình.

Theo Carscoops, một vài thay đổi đã được thực hiện trên Mazda3 ở cả biến thể hatchback và sedan, nhưng không dễ nhận ra.

Đây không phải là đợt nâng cấp giữa vòng đời, chỉ là những thay đổi nhỏ dành cho đời xe 2027, áp dụng đầu tiên tại châu Âu và có khả năng sớm được triển khai tại các thị trường khác.

Một trong những thay đổi đáng kể nhất là việc ứng dụng công nghệ LED ma trận mới cho cụm đèn chiếu sáng chính.

Cụm đèn này giờ đây tích hợp đèn đánh dấu người đi bộ, ngoài ra còn có thể giảm cường độ sáng khi đang kẹt xe để giảm độ chói.

Mazda cũng đã cập nhật một số hệ thống an toàn thuộc gói i-Activsense trên Mazda3.

Ví dụ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hiện hoạt động đồng thời hệ thống nhận diện biển báo giao thông, cho phép người lái chuyển sang một dải tốc độ di chuyển mới chỉ với một nút bấm. Tính năng phát hiện xe máy cũng được bổ sung vào hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ chuyển làn.

Các phiên bản Mazda3 mới tại châu Âu được bổ sung loạt chi tiết nhấn nhá với hiệu ứng màu gunmetal trong khoang cabin, còn phần nhựa đen bóng ở khu vực yên ngựa tiếp tục được giữ lại.

Mazda3 lần đầu có phiên bản Homura Plus tại thị trường Đức, trang bị camera 360 độ, tính năng hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, ghế bọc da màu đen tích hợp sưởi cùng hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose.

Dưới nắp ca-pô, Mazda3 đời 2027 tại châu Âu vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ 4 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực, mô-men xoắn cực đại 238 Nm và kết hợp cùng tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

Khách hàng châu Âu cũng có thể lựa chọn Mazda3 phiên bản hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 4 xy-lanh e-Skyactiv X 186 của Mazda với hệ thống hybrid nhẹ, cho công suất tối đa 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Phiên bản này đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh.