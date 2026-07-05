Thành tích khó tin của Pháp suốt 92 năm

Đánh bại Paraguay, tuyển Pháp chính thức kéo dài chuỗi bất bại tại vòng 16 đội World Cup suốt 92 năm qua, kể từ lần thất bại gần nhất vào năm 1934.

Tuyển Pháp khó bị đánh bại ở vòng 16 đội World Cup.

Trận thắng tối thiểu Paraguay tại World Cup 2026 ngoài việc đưa tuyển Pháp vào tứ kết, còn củng cố một kỷ lục đáng kinh ngạc của "Les Bleus" khi đội bóng áo lam chưa từng để thua trong bất kỳ trận đấu nào ở vòng 16 đội suốt 92 năm qua. Lần cuối cùng bóng đá Pháp phải nếm mùi thất bại tại vòng đấu này đã diễn ra từ năm 1934.

Kể từ cột mốc lịch sử đó, tuyển Pháp duy trì mạch toàn thắng hoặc đi tiếp tại vòng knock-out đầu tiên qua nhiều thế hệ cầu thủ. Các "nạn nhân" của họ trải dài từ những cường quốc bóng đá châu Âu đến Nam Mỹ và châu Phi. Chuỗi thành tích ấn tượng bắt đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Bỉ vào năm 1938, tiếp nối là trận thắng 2-0 Italy năm 1986.

Đáng chú ý, Paraguay hai lần trở thành "nạn nhân" của kỷ lục này. Trước thất bại tối thiểu tại World Cup 2026, đại diện Nam Mỹ cũng từng gục ngã với tỷ số tương tự trước Pháp vào năm 1998, năm mà Pháp sau đó đã lên ngôi vô địch.

Những chiến thắng vang dội khác trong chuỗi bất bại này bao gồm việc vượt qua Tây Ban Nha 3-1 (2006), hạ gục Argentina 4-3 (2018) và thắng Ba Lan 3-1 (2022).

Thống kê kể trên cho thấy, dù thể thức thi đấu có nhiều thay đổi qua gần một thế kỷ, đội tuyển Pháp vẫn luôn giữ được sự bản lĩnh và ổn định tại vòng 16 đội.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.