Mbappe vất vả giữa trận đấu bạo lực nhất World Cup 2026

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Mbappe là cầu thủ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ lối chơi quyết liệt và không ít tiểu xảo của Paraguay. Ngôi sao của Real Madrid liên tục bị đeo bám, kéo người và va chạm trong nhiều tình huống, khiến tiền đạo tuyển Pháp không ít lần phải nằm sân.
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Dù sở hữu lợi thế về tốc độ, Mbappe vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi thường xuyên bị một đến hai cầu thủ Paraguay theo kèm mỗi khi có bóng.
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Sau pha bứt tốc bất thành và bị tiền vệ Andres Cubas phạm lỗi, Mbappe nổi nóng, lao tới đẩy đối thủ. May mắn cho chân sút người Pháp khi anh không phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.
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Dù Paraguay phạm tổng cộng 13 lỗi trong suốt trận đấu, đội bóng Nam Mỹ vẫn khép lại màn so tài mà không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào. Trong khi đó, tuyển Pháp phải nhận 3 thẻ vàng.
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Một tình huống khác gây nhiều tranh cãi xuất phát từ pha đua tốc độ giữa Mbappe và Matias Galarza. Cầu thủ Paraguay có động tác vung tay vào người Mbappe khá lộ liễu, nhưng trọng tài đứng ở vị trí thuận lợi vẫn không đưa ra bất kỳ án phạt nào.
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Không ít lần Mbappe và đồng đội than phiền với trọng tài Ilgiz Tantashev về lối chơi bạo lực và tiểu xảo của Paraguay nhưng bất thành.
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Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bức xúc trước lối chơi rắn của Paraguay. Đa phần cho rằng đại diện Nam Mỹ chơi thứ bóng đá xấu xí, đầy tiểu xảo. Thực tế trên sân cho thấy cách tiếp cận của Paraguay làm hạn chế sức mạnh của Pháp trong gần cả trận.
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Dù liên tục bị đối phương gây sức ép, Mbappe vẫn giữ được sự tập trung. Anh bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 1-0 và đoạt vé vào tứ kết World Cup 2026.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.