Mbappe vất vả giữa trận đấu bạo lực nhất World Cup 2026

Mbappe là cầu thủ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ lối chơi quyết liệt và không ít tiểu xảo của Paraguay. Ngôi sao của Real Madrid liên tục bị đeo bám, kéo người và va chạm trong nhiều tình huống, khiến tiền đạo tuyển Pháp không ít lần phải nằm sân.