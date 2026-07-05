HLV Na Uy: Haaland là cỗ máy, Vinicius là vũ công

HLV Stale Solbakken thừa nhận Brazil ở cửa trên, nhưng khẳng định Na Uy không đến vòng 16 đội World Cup chỉ để phòng ngự.

HLV Stale Solbakken ví Haaland như “cỗ máy” và Vinicius như “vũ công” trước trận Na Uy gặp Brazil.

Na Uy chuẩn bị bước vào trận đấu lớn trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup. Tâm điểm của cuộc đối đầu này không khó đoán: Erling Haaland bên phía Na Uy và Vinicius Junior trong màu áo Brazil.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Stale Solbakken gây chú ý khi so sánh hai ngôi sao bằng hình ảnh rất giàu màu sắc. “Nếu nói chuyện với một người Texas thích rodeo và chưa từng xem bóng đá, họ sẽ bảo Haaland là một cỗ máy. Còn Vinicius có lẽ là một vũ công, người nhảy múa cùng trái bóng”, Solbakken nói.

Cách ví von ấy phần nào cho thấy sự khác biệt giữa hai ngôi sao. Haaland là mẫu tiền đạo mạnh mẽ, trực diện, luôn biết cách xuất hiện trong vùng cấm để kết thúc pha bóng. Vinicius lại là cầu thủ tạo cảm giác khác hẳn: tốc độ, lắt léo, khó đoán và có thể làm rối tung hàng thủ chỉ bằng một pha rê bóng.

Solbakken không giấu sự dè chừng với Vinicius. Theo HLV Na Uy, tiền đạo Brazil đang có thể trạng tốt và tràn đầy năng lượng. Ông hiểu việc phong tỏa Vinicius không thể chỉ giao cho một hậu vệ biên. Nếu Na Uy muốn hạn chế ngôi sao của Brazil, họ cần cả hệ thống cùng hỗ trợ, đặc biệt là những cầu thủ phía sau.

Na Uy kỳ vọng Haaland tạo khác biệt trước hàng thủ Brazil ở vòng 16 đội World Cup.

Brazil cũng không chỉ có Vinicius. Solbakken nhắc đến khả năng đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sử dụng bốn tiền đạo, giống như hiệp hai trận gặp Nhật Bản. Điều đó khiến Na Uy phải chuẩn bị nhiều kịch bản, bởi Brazil có thể thay đổi nhịp độ trận đấu rất nhanh.

Dù vậy, HLV Na Uy không muốn các học trò chỉ nghĩ đến việc chống đỡ. Ông thừa nhận nếu Na Uy thắng Brazil, đó sẽ là bất ngờ, nhưng đội bóng Bắc Âu vẫn có vũ khí riêng. Vũ khí ấy là Haaland, người cần được cung cấp bóng và hỗ trợ đúng cách.

“Haaland cần sự hỗ trợ như bất kỳ cầu thủ nào khác. Cậu ấy đang chơi tốt và đã ghi bàn. Chúng tôi biết có những cách để phát huy chất lượng của cậu ấy”, Solbakken nói.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh Brazil vẫn phải phòng ngự trong 90 hoặc 120 phút. Có thể thời lượng Brazil phải lùi về sẽ ít hơn Na Uy, nhưng Solbakken tin đối thủ vẫn cần cẩn trọng trước khả năng tấn công của đội bóng ông.

Solbakken dành sự tôn trọng lớn cho Ancelotti. Ông gọi HLV Brazil là một trong những nhà cầm quân hay nhất bóng đá châu Âu, thậm chí có thể là người hay nhất, nhờ những thành công ở Champions League và các giải vô địch quốc gia. Với HLV Na Uy, cách Ancelotti ứng xử với đối thủ cũng là điều đáng học hỏi.

Trước trận, Na Uy còn chờ tình trạng của Julian Ryerson. Cầu thủ này đã tập trở lại nhưng chưa đạt cường độ như đồng đội, nên khả năng đá chính vẫn bỏ ngỏ.

Solbakken muốn Na Uy tập trung vào trận đấu, thay vì bị cuốn vào ý nghĩa quá lớn của cơ hội trước mắt. Để vào tứ kết, họ phải vượt qua Brazil. Và để làm được điều đó, Na Uy cần Haaland đúng nghĩa là một cỗ máy.