Kỷ lục 48 năm sắp bị Deschamps lật đổ

Didier Deschamps chính thức áp sát kỷ lục về số trận cầm quân tại World Cup sau khi đánh bại Paraguay, chuẩn bị san bằng thành tích của cố huấn luyện viên Helmut Schon.

Didier Deschamps

Trận thắng tối thiểu Paraguay tại vòng 16 đội ngoài việc đưa tuyển Pháp vào tứ kết World Cup 2026, còn giúp huấn luyện viên Deschamps tiến gần đến một kỷ lục lịch sử. Trận đấu vừa qua đánh dấu lần thứ 24 chiến lược gia này dẫn dắt "Les Bleus" tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục thế giới đúng một trận.

Nếu tiếp tục chỉ đạo tuyển Pháp trong trận tứ kết gặp Morocco tới đây, Deschamps sẽ chính thức cán mốc 25 trận. Thành tích này giúp nhà cầm quân 57 tuổi san bằng kỷ lục của huyền thoại Helmut Schon (Tây Đức), người nắm giữ vị thế số một về số trận cầm quân tại World Cup suốt từ năm 1978. Schon thiết lập cột mốc này sau khi dẫn dắt đội tuyển qua bốn kỳ đại hội liên tiếp từ năm 1966 đến 1978.

Deschamps bắt đầu hành trình World Cup trên băng ghế chỉ đạo từ năm 2014. Kể từ đó, ông duy trì sự hiện diện bền bỉ tại các kỳ 2018, 2022 và hiện là 2026. Với 24 trận, ông hiện xếp thứ hai trong danh sách mọi thời đại, đứng trên Carlos Alberto Parreira (Brazil), người có 23 trận sau khi dẫn dắt 5 quốc gia khác nhau.

Việc Pháp giành quyền vào tứ kết mở ra cơ hội để Deschamps không chỉ san bằng mà còn có thể phá vỡ kỷ lục của Schon nếu đưa đội nhà tiến vào bán kết. Để làm được điều ấy, "Les Bleus" phải đánh bại Morocco vào ngày 10/7.

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.