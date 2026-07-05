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Thể thao World Cup 2026

Deschamps: 'Tôi phải cử hai cầu thủ bảo vệ Mbappe'

  • Chủ nhật, 5/7/2026 07:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Didier Deschamps tiết lộ buộc phải cử hai cầu thủ khỏe nhất bảo vệ Kylian Mbappe trước lối chơi quyết liệt của Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Mbappe cười đáp trả khi bị cầu thủ Paraguay khiêu khích. Ảnh: Reuters.

Sáng 5/7, chiến thắng 1-0 trước Paraguay không chỉ giúp tuyển Pháp giành vé vào tứ kết World Cup 2026 mà còn để lại nhiều tranh cãi về mức độ quyết liệt trong lối chơi của đại diện Nam Mỹ.

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps tiết lộ phải yêu cầu các học trò bảo vệ Kylian Mbappe khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

"Tôi còn nhớ ở World Cup 2018, tôi rút Kylian Mbappe ra trong trận gặp Uruguay vì họ sắp 'xé xác' cậu ấy. Hôm nay, tôi yêu cầu hai cầu thủ khỏe nhất của đội bảo vệ cậu ấy ở cuối trận, vì tôi không muốn mất cầu thủ của mình", ông chia sẻ với beIN Sports.

Trong suốt 90 phút tại Philadelphia (Mỹ), các cầu thủ Pháp liên tục phản ứng trước những pha vào bóng mạnh từ Paraguay. Nhiều tình huống xô đẩy xảy ra giữa cầu thủ hai đội, đặc biệt khi hậu vệ Juan Caceres và tiền vệ Galarza nhiều lần va chạm với các ngôi sao áo lam.

Deschamps thừa nhận đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu đầy va chạm. "Đó không phải kiểu bóng đá hấp dẫn khán giả, nhưng họ phòng ngự rất tốt. Gặp các đội Nam Mỹ luôn là thử thách lớn", ông nói.

Mbappe cũng trở thành tâm điểm sau khi nhiều lần bật cười trước những màn khiêu khích của đối thủ. Chân sút người Pháp khẳng định đội bóng của anh không hề nao núng trước cách chơi rắn.

Tiền vệ Rayan Cherki cũng đồng tình với người đàn anh khi nhấn mạnh tuyển Pháp không chỉ biết chơi bóng đẹp mà còn đủ bản lĩnh trong những trận cầu giàu va chạm.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ chấm phạt đền ở phút 69, sau khi VAR xác định Diego Gómez phạm lỗi với Desire Doue trong vùng cấm. Mbappe thực hiện thành công, đưa Pháp vượt qua Paraguay để giành quyền gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026.

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Đào Trần

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